Yanina Latorre: “Mientras él no embarace a ninguna…”

Luego de tomarse unos días de relax en Punta del Este, Diego y Yanina Latorre regresaron al país y fueron interceptados por la prensa a la salida del aeropuerto.

El futbolista optó por quedarse en silencio y no respondió a las pregunta de los periodistas que lo esperaban.

Sin embargo, Yanina accedió a hablar con sus colegas. “No se puede hablar de reconciliación porque nunca hubo pelea“, contó la panelista de LAM y agregó que durante el viaje con Diego hablaron “como cualquier pareja que se encuentra en un momento de crisis”.

“¿Seguís enamorada de Diego?“, le consultaron a Latorre y sin dudar ella respondió: “Sí“. “Cada pareja es un mundo, uno tiene que conocer como es adentro para saber la reacción del otro. Pesa la cantidad de años y el vínculo que tenes”.

Además, la participante del Bailando 2017 desmintió haber tenido un amante y aseguro: “Ahora dicen que como soy cornuda me lo merezco porque alguna vez tuve un amante. Primero que es mentira, y segundo, que sería ¿ojo por ojo?”

“Yo estoy apostando a la familia, a un proyecto de vida. Esto es una gran cagada lo que me pasó. Como decía mi abuela, cuando las cosas se rompen, se pegan y si sirven, se vuelven a usar”, explicó.

“Un polvo no arruina un proyecto de vida. A mí también me han calentado otros tipos. No nos hagamos los monjes. A nadie le gusta el chocolate todos los días. Mientras no embarace a ninguna ni nada…”, concluyó Yanina.