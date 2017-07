La confesión sexual de El Polaco

Él mismo se hizo cargo y asumió la culpa de la ruptura con Silvina Luna. Por eso, El Polaco está dispuesto a retirarse del amor. “Estaba confundido, pero me di cuenta de que algo con Silvina se rompió. Tengo un quilombo en la cabeza y tengo que estar solo para no lastimar a nadie y enfocarme solo en mis hijas“, confesó en Los Ángeles de la Mañana.

Pero sus confesiones no terminaron ahí, ya que el cantante fue más allá y habló de sexo. Y claro, entre Karina, La Princesita, Valeria Aquino, Barby Silenzi y Luna, eligió a la ganadora en las artes amatorias.

“Con Silvina pasé seis meses hermosos. Tuvo el mejor sexo de mi vida. La verdad es que me mandé una cagada. Tengo ganas de joder. Le compuse algunas canciones. Me inspiré en ella para escribir porque me despertaba amor”, sentenció sin ponerse colorado. ¿Qué dirán todas sus ex?