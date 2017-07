ConMisHijosNoTeMetas: la brecha que divide a Malargüe

Tras los dichos del cura de Malargüe que llamaba a "levantarse en armas en contra de la educación sexual", grupos religiosos vinculados a la iglesia y al padre Jorge "Pato" Gómez iniciaron una campaña en las redes sociales replicando el mensaje del clérigo y bajo la advertencia: "Con mis hijos no te metas".

En la imagen que circuló entre los teléfonos de los padres de ese departamento y que se extendió por toda la provincia, se puede ver una mano con el puño cerrado sosteniendo un rosario. "Nos levantamos en armas. En nombre de la educación sexual se busca adoctrinar en ideología de género", escriben en el afiche.

Según entiende la psicóloga Laura Schuster, "son efectos que quedaron de la jornada sobre educación sexual" que realizaron en el departamento del Sur el 30 de junio. La charla que fue abierta para los jóvenes de las escuelas desencadenó la polémica.

Esto circula en algunos grupos de Malargüe después de nuestras jornadas! pic.twitter.com/3YpxywJ4Xn — Laura (@LaSchus2) 12 de julio de 2017



"Estoy agradecida que esto se haya destapado, aunque no deja de ser grave y triste. No creo que solamente este clérigo tenga este pensamiento", afirmó la capacitadora en referencia a los cuestionamientos del cura y afirmó que si bien desde hace 8 años vienen realizando estos encuentros en el Gran Mendoza, hace 4 años que se disiparon por toda la provincia, pero nunca se habían podido realizar las charlas en Malargüe.

El lema utilizado: #conmishijosnotemetas forma parte de una campaña mundial a favor de la familia que ha sido fuertemente criticada y que es impulsada por la ONG española "Hazte Oír" que, incluso, cuenta con un autobus que circula por las calles con mensajes de transfobia.

Fue precisamente el "Bus de la libertad" el que estuvo recorriendo este lunes la ciudad de Santiago en Chile en contra de la Ley de Identidad de Género, la que busca reconocer a las personas transexuales que existen en ese país y asegura sus derechos.

Sumándose a la causa de oficio que inició el Ministerio Público Fiscal por "incitación a la violencia” en contra del cura malargüino, el abogado Carlos Lombardi señaló que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentará en el Inadi una denuncia por el contenido discrimintario en los dichos del cura.

El abogado afirmó si una persona se siente agraviada por la imagen que circula en las redes puede recurrir a la Justicia por "atentar contra el órden constitucional y la vida democrática y el pluralismo".

La jornada que dividió a Malargüe

Cerca de 300 adolescentes pudieron debatir, reflexionar y recibir información sobre distintas temáticas como desarrollo del cuerpo, mitos sobre el sexo, prevención, acceso los métodos anticonceptivos, derechos y diversidad sexual durante la jornada de educación sexual en Malargüe.

Una de las actividades que causó indignación entre los adultos fue la que se les enseñaba a colocar un preservativo en un falo de madera. Paradójicamente a estos cuestionamientos, la psicóloga señaló que se trata de una herramienta pedagógica que resulta efectiva.

"Muchas veces los papás le entregan los preservativos a los jóvenes, lo codean y le dicen: no te olvides de usarlo. Pero lo cierto es que los chicos después no saben ni cómo abrir el paquete o que no deben dejar la punta del condón sin aire", ejemplificó la profesional.

En este sentido Carolina Sandmeir, directora de promoción educativa del municipio, afirmó que no cree que estas imágenes que circulan en Malargüe puedan afectar a los adolescentes. "Me parece que es una cuestión más de los adultos, los chicos no están involucrados", dijo.

Claro que hay un sector que claramente no está de acuerdo con el tipo de educación que reciben sus hijos e indicó que "así como hay extremistas de un lado, también hay extremistas que cuestionan el accionar de la iglesia".

Y recordó que en el 2016 ante la confirmación de un recital de La Renga, un grupo asociado a la iglesia realizó una marcha en contra de la presentación de la banda. Pero también, "tenemos avances y se han hecho marcha a favor de la diversidad sexual. hay minorías que se van expresando", advirtió.

En cuanto a la postura del municipio, comentó que el lunes tuvieron una reunión con el intendente Jorge Vergara, quien les expresó que "si bien era defensor de la familia y coincidía que había que fortalecerla, estaba dispuesto a que siguiéramos trabajando en esta línea en la educación de los jóvenes".