Florencia de la V defendió a Luciana Salazar de las críticas

En medio de la polémica con Luciana Salazar por su decisión de ser madre a través de la subrogación de vientre, Florencia de la V, quien se convirtió en madre a través del mismo método, defendió a la modelo y aseguró que “será una excelente madre”.

“Lo que pasa con Luciana es que hay una mirada prejuiciosa por cómo ella encara la maternidad. Lo que estuve escuchando en las últimas horas tiene que ver con eso”, arrancó diciendo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Fue algo similar a lo que le pasó a Juanita Repetto, cuando ella decidió encarar sola la maternidad porque no había encontrado al hombre, y porque sentía que era su momento. Lo cual es altamente respetable”, agregó.

Al consultarle por qué hay tanto encono contra Luciana cuando Marley optó por el mismo método y fue felicitado por todos. “Hay una cosa de la movida LGBT que trajo un aire de una libertad que es políticamente correcta, pero en el fondo la gente es prejuiciosa, porque hoy he visto que dijeron de todo. La gente repite e inventa cosas que ni saben”, cuestionó en el ciclo radial Por Si Las Moscas.

“Hay que darle tiempo al tiempo, por si ella tiene la necesidad de contar lo que ella quiera, pero no ya empezar a analizar, juzgar, a tratar de interpretar. Porque tiene que ver con el amor y su deseo de ser madre”, expuso.

Sobre cómo se sobrelleva este momento con la lluvia de críticas, Flor manifestó teniendo en cuenta su historia personal: “Es un momento tan glorioso el que vivís que no hacés caso a lo que se dice. Las personas que han transitado la espera de un hijo saben que es indescriptible con palabras, creo que Luciana está transitando el momento más hermoso de su vida”.

Luciana anunció en las redes que será mamá. Además, brindó una entrevista íntima a la revista Gente, que en tapa puso una foto sexy de la rubia y que, también, generó polémica. Al respecto, la actriz dijo: “De una u otra manera siempre te van a juzgar. Pero se somete a muchos juicios porque Luciana siempre tuvo esa imagen de femme fatale y de mujer que ‘todo lo puede’, y eso a algunos les molesta”, enfatizó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Al tiempo que aclaró que “pero ella es extremadamente sensible y debe estar ahora con el corazón en la mano”.

Florencia Peña, tras enterarse que la decisión de Luli de subrogar un vientre se debió a que padece trombofilia (trastorno que padece Peña, que está embarazada), la actriz manifestó: “La Trombofilia detectada y medicada no impide que podamos ser mamás“.

“No sabemos por qué ella tomó esta decisión en primer lugar, y creo que es respetable, tenga que ver con la trombofilia o con otra cosa”, indicó, e insitió que se criticó a Luciana de una manera “descarnada, sin ningún tipo de fundamento”.

“Las críticas son mucho más severas porque ella tiene un útero. Entonces dicen ¿por qué no lo hizo de la manera tradicional? La gente siempre va a opinar y juzgar. Pero lo importante es que aún no la escuchamos a ella, quien es la que decidió hacerlo de esta manera. No es una decisión fácil“, expuso.

Por último, destacó que “puedo decir que será una excelente madre, conociéndola, ella es hogareña, no toma alcohol, le gusta mucho la familia, creció en un ambiente muy familiar. Estoy segura que va a hacer un excelente trabajo con esa niña”.

“El mundo ha cambiado, las sociedades han cambiado, las formas de formar una familia han cambiado. Hoy hay una diversidad absolutamente infinita. Lo que tenemos que aprender como sociedad es a respetar las decisiones ajenas, a tolerar, a no mirar juzgando todo todo el tiempo”, concluyó.