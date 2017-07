Se demoró el paso final para la Oficina de Conciliación Laboral

En Diputados, el justicialismo logró negociar lo que sus pares del Senado no pudieron: postergar una semana el tratamiento de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO). El proyecto, al que sólo le falta media sanción para ser ley, establece que los trabajadores deberán llegar a un acuerdo con las empresas en lugar de acudir a la Justicia.

A pesar de que la medida tenía despacho para tratarse este miércoles, el oficialismo tenía apuro por avanzar con la reducción impositiva a los alquileres comerciales -que no tenía despacho-, pero para eso necesitaba que al menos dos tercios de la Cámara accediera. En respuesta, desde el PJ solicitaron más tiempo para analizar la idea de la OCLO.

Según indicó el diputado Jorge Tanús, el peronismo ha recibido el reclamo de diversos gremios en los que le solicitan se opongan al proyecto y les den tiempo para reunirse con el Gobierno.

En esta línea, el diputado y gremialista Guillermo Pereyra, del Frente Cambia Mendoza por el Frente Renovador, aseguró que a pesar de estar de acuerdo en algunos puntos, no son suficientes para apoyar la medida. "La instancia intermedia al juicio es positiva si soluciona la larga espera que tiene el trabajador ante un juicio, pero es malo porque no permite a las organizaciones sindicales que representen a esos trabajadores", explicó.

Pereyra adelantó su voto negativo ante la medida si el texto continúa como vino del Senado. "No puedo votar algo que excluye a que yo no pueda representar a los trabajadores. Ojalá se pueda modificar, pero si no ocurre, yo anticipé cómo será mi voto".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, señaló que lo importante es que la ley se termine aprobando a pesar de las demoras. "Nosotros pensamos siempre en los trabajadores. El tema acá es evitar la practica de que todo se judicializa: si uno hace un estudio de costos laborales por ART, en San Juan estamos de 3 a 4 puntos más que nos cobran por el alto nivel de litigiosidad", señaló.

La OCLO empleará utilizará la estructura de la Subsecretaría de Trabajo -que cuenta con delegaciones en todos los departamentos- para disponer un abogado que medie entre el denunciante y la empresa. Este conciliador recibirá 3.000 pesos en caso de llegar a una mediación y 250 si no se logra un acuerdo.

El abogado designado debe realizar la primera audiencia en los primeros 10 días luego de recibir el caso. El trabajador tendrá que estar presente, junto con un representante legal. A partir de entonces, la conciliación deberá estar lista y fundada para ser homologada en 20 días. Un mes después, este convenio adquiere la condición de cosa juzgada formal.