Hija de la Tota Santillán: “Mi papá sufre de paranoia”

La hija mayor del conductor contó cómo es la actualidad de su padre. Acusaciones al ex suegro: "Es una persona que tiene mucho poder y por eso mi papá no puede ver a sus hijas", sentenció.

Luego de que fuera detenido acusado de robo, comenzó una seguidilla de malas noticias para Daniel La Tota Santillán. El conductor fue internado en una clínica psiquiátrica y acusado de violencia de género.

Daniela, su hija mayor, habló en Nosotros a la Mañana sobre la actualidad, y los días previos al robo, de su padre. “Sufre de paranoia. Hace mucho tiempo que recibe amenazas y con mi hermano tratamos de descifrar lo que nos quiere decir porque, por su paranoia, no se le entiende muy bien“.

“Él necesita descansar: tiene mucho estrés, no dormía”, agregó la joven, al tiempo que confirmó que la Tota le tiene mucho miedo a Jorge Fiasche, su ex suegro. “Es una persona que tiene mucho poder y por eso mi papá no puede ver a sus hijas. Eso le hizo muy mal, y terminó en una depresión muy grande. Ahí empezó su paranoia. Nosotros no le creíamos porque no se le entendía, pero ahora estamos muy atentos a lo que nos dice y nos cuenta”, reveló.