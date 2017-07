Vacaciones: probabilidad de nieve en el llano y cierre del Paso

El último registro de precipitación nívea en el Gran Mendoza fue hace cuatro años y no se descarta que este fin de semana se registre una nueva marca. Dependerá de las bajas temperaturas y las lluvias.

Es la época ideal para que mendocinos y turistas disfruten de la nieve. Si bien aún no hay datos certeros estarían dadas las condiciones para que este fin de semana las veredas del Gran Mendoza se cubran del ansiado manto blanco.

“Algunos modelos de pronósticos están indicando que entre sábado y domingo podría caer nieve en el llano, son muchos los factores que influyen para que el fenómeno se produzca y las condiciones indican altas probabilidades”, aseguró a El Sol Juan Rivera, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Altas probabilidades de nevadas en el llano

La última vez que nevó en el Gran Mendoza fue el 21 de julio del 2013, desde entonces no se ha registrado el fenómeno, por lo que muchas son las ansias de mendocinos y turistas por que se repita. Sin embargo y pese a que las condiciones estarían dadas, por ahora se habla de probabilidad.

“Nuestro modelo meteorológico reproduce bastante las variaciones de la Cordillera e indica que comenzaría a precipitar el sábado por la noche y se prolongaría la situación hasta la mitad del domingo. Las lluvias se van a dar con temperaturas que rondarán entre los 2º y 4º”, expresó el investigador.

Frente a este panorama, el especialista aclaró que no necesariamente la temperatura de la superficie tiene que estar bajo cero para que se registre un evento de nevada, de hecho, lo que la temperatura va a indicar es si la nieve (en caso de caer) se acumulará o no en el suelo.

“Si se registran precipitaciones es muy probable que alcance la forma de nieve. Podría llegar a ser agua nieve, también podría caer nieve granulada (del tamaño de un grano de arroz) pero hasta el momento hay que esperar. El limitante hoy por hoy es el tema de la lluvia porque el frío polar estará presente”, explicó Rivera.

Mucho frío en el llano y alta montaña

Respecto al pronóstico esperado para el primer fin de semana de vacaciones en Mendoza se ha anunciado que habrá un ingreso de una masa de aire muy fría que afectará la Patagonia y el Centro del país.

“Además, hay un sistema de mal tiempo en altura interactuando con esa masa de aire frío, de modo que si ese sistema de mal tiempo en altura propicia las condiciones para que haya precipitaciones en el Gran Mendoza es muy probable que alcance la forma de nieve”, indicó Rivera.

En plenas vacaciones de invierno también es interesante saber qué pasará con el Paso Cristo Redentor ya que muchos son los mendocinos que tienen planificado viajar hacia Chile.

Desde Pasos Fronterizos manifestaron que se espera un fin de semana con nubosidad parical, precipitaciones y nevada en alta montaña. “Las malas condiciones se presentan sobre todo para el sábado, presentándose el domingo una leve mejoría”.

En cuanto a si se cerrará o no el Paso Cristo Redentor, autoridades chilenas refirieron que todo es muy variable, aún no se puede anticipar ese dato. “Sí le pedimos a aquellos que tengan intenciones de viajar hacia Chile que tomen las medidas necesarias, que consulten con las plataformas digitales sobre el estado del tiempo así no quedan varados en el camino”, expresaron.

También se esperan malas condiciones climáticas para alta montaña