El emotivo mensaje de Morena Rial a un año de operarse

Hace exactamente un año, Morena Rial se sometía a un bypass gástrico que cambiaría su vida con apenas 17 años. En ese sentido, la hija del conductor de Intrusos utilizó su cuenta de Instagram para repasar su lucha, y contar que ya bajó 45 kilos.

“Hoy, 12 de julio, a un año de mi operación, con 45 kilos bajados, 10 kilos que me quedan por bajar, una realidad que jamás pensé poder lograr o una meta que pensé imposible poder realizar que sin embargo con esfuerzo y mucho mucho sacrificio pude. Estoy muy agradecida con la vida, con mi familia, amigos, porque jamás me soltaron la mano y supieron entender desde mi mejor sonrisa hasta mi mayor cara de culo, por estar en mis dolores, llorar conmigo y divertirnos y gritar de alegría y de emoción”, relató la joven de 18 años.

“Fue una decisión difícil de tomar, ya que mi vida estaba en riesgo, pero, nunca me sentí tan segura de hacerlo, porque sabía que yo era más fuerte e iba a poder superar eso. Desde muy chica me tocaron situaciones difíciles, que tuve que hacerme de coraje y salir, pero pude, y acá estoy, a veces me ponía muy mal, con el bullying, con los maltratos, tanto físicos como psicológicos, pero entendí que todo el mundo juzga y se cree perfecto y nadie se mira a sí mismo”, agregó.

Por otro lado, Morena contó que deberá hacerse una reconstrucción por la piel que le sobra en el abdomen, y lamentó que por eso haya gente que aún le diga “gorda”.