El Congreso debatirá la eliminación de fueros

El oficialista frente Cambiemos y el massismo medirán fuerzas este miércoles en la Cámara de Diputados que fue convocada a una sesión especial para tratar la eliminación de los fueros de todos los representantes de la alianza 1País y del jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot.



El debate tendrá lugar desde las 11, luego de que los legisladores del espacio que conduce Sergio Massa reunciaran a sus fueros ante un escribano público. Los fueros pertenecen a la Cámara en su conjunto, por lo tanto ahora pretenden que el cuerpo apruebe la quita de esas inmunidades a los integrantes de los bloques del Frente Renovador y el GEN.



La solicitud fue presentada este lunes y el objetivo es dejar de gozar de las inmunidades que establecen los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional, es decir, la protección a los legisladores del arresto en un proceso judicial.



Además, Massa anunció que presentará un proyecto para que se eliminen "los privilegios en materia penal a los legisladores", el cual establece el procedimiento que debe seguir la Justicia para indagar a un legislador en el caso de un requerimiento judicial.



En relación al pedido para desaforar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el dirigente de 1País subrayó: "Lo podemos resolver a las 11:30 si Cambiemos baja a la sesión especial que convocamos. Uno de los temas será votar la renuncia a nuestros fueros para dar el ejemplo".



El massismo también incluyó en el temario otros dos proyectos del diputado Julio Raffo. Una de las iniciativas consiste en que la Cámara de Diputados "requiera copias de causas penales que involucran gravemente al diputado De Vido" y que "inicie el procedimiento que permite ponerlo a disposición del Poder Judicial privándolo de sus fueros parlamentarios, en base a lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Nacional".



La segunda propuesta de ley busca que los legisladores, si se lo requiere, puedan prestar declaración indagatoria por escrito, para impedir que invoquen sus fueros y así obstaculicen el proceso penal, no presentándose a declarar.



La sesión fue convocada para las 11, aunque la iniciativa no contaría con la adhesión de Cambiemos ni del Frente para la Victoria. El diputado oficialista, Eduardo Amadeo, había considerado que la renuncia del massismo a los fueros "es más una cuestión de marketing", en tanto que el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, pidió este martes "no usar la Constitución para la campaña", en referencia al caso de Julio De Vido.