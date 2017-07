La eterna pelea por los cargos

Peleas partidarias, disputas personales, defensa de intereses que nada tienen que ver con el trabajo específico que deben desarrollar. Es un resumen de lo que ocurre con la clase política en meses previos a unas elecciones. Y, cuando el año no es electoral, se dedican a rosquear, a hacer buenas migas y conseguir la simpatía de quien puede llegar a garantizarles, en algún momento, una candidatura. La frase “pelea por los cargos” habla de lo vergonzante que resultan las discusiones internas en el armado de una lista. Básicamente, porque hacen eso: se pelean por cargos; negocian y están dispuestos a hacer todo tipo de concesiones con tal de seguir formando parte del aparato estatal. Quienes buscan desarrollarse en la arena política deberían saber que las posibilidades de crecimiento son vastas y variadas y que no solamente están atadas a un sueldo como empleados públicos. Es un vicio, una práctica que no distingue colores ni ideologías y que busca únicamente una salida laboral segura que les permita, luego, obtener nuevas fuentes de ingreso. Y ahí, en parte, está la raíz del problema.