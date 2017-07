"Es un mamarracho remover por decreto a Gils Carbó"

Además el precandidato a senador nacional aseguró que puede mirar a sus hijos a los ojos porque no tiene "ni una denuncia por corrupción".

El diputado y precandidato a senador Sergio Massa (1País) sostuvo que "no" tiene "ni una denuncia por corrupción", a pesar de los "carpetazos" que el gobierno anterior dijo que le iba a "armar".



Asimismo, cuestionó la posibilidad de remover por decreto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y pidió atenerse a las leyes vigentes, durante una entrevista organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

"Fui jefe de Gabinete y me fui, armamos un partido y ganamos las elecciones", dijo Massa y recordó: "dijeron que me iban a carpetear, pero tengo la suerte de mirar a mis hijos a los ojos porque no tengo ni una denuncia por corrupción", durante la primer jornada del ciclo de entrevistas organizado por Cicyp, y moderado por el periodista Daniel Hadad.

"En 2013 me inventaron una denuncia que salió en un medio de (Sergio) Szpolski, pero no me van a encontrar más nada de lo que tengo en mi Declaración Jurada", sostuvo, y agregó: "Todavía recuerdo que investigaron hasta a mi papá, que tuvo que pedirle al administrador del edificio en donde vive las expensas de cinco años atrás".

Massa cuestionó la posibilidad que circuló en las últimas horas de remover por decreto a Gils Carbó, algo que consideró "un mamarracho", al tiempo que pidió atenerse a las leyes vigentes del Congreso para definir el futuro de la Procuradora General.

"Yo no soy empleado de Cristina (Kirchner), ni de (el presidente Mauricio) Macri: nosotros somos una fuerza independiente", aseveró, y consideró que "hay una alta dosis de autoritarismo al momento en que se entra a la Casa Rosada: al Gobierno le aconsejaría que abandone la soberbia".

"El desafío que nos propusimos con Margarita (Stolbizer) es armar una propuesta de país, mostrando iniciativas hechas por un equipo de gente que no cree ni en la corrupción ni en el ajuste", sostuvo Massa, y sostuvo que el Gobierno, por el contrario, "todavía no tiene claro qué país quiere construir".

Sobre el final de su intervención, con la voz entrecortada y entre los aplausos de los presentes, Massa sostuvo: "Aprendí del error y el fracaso: fue un aprendizaje doloroso que se paga con esfuerzo y lágrimas, pero es la mayor enseñanza que tuve en mi vida. Aprender que todos los días somos lo mismo, y nunca sos el mejor de todos. Fue con un costo personal alto, pero lo aprendí".