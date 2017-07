La confianza del Pato Cucchi: “Estoy muy convencido de que ascendemos”

El delantero santafesino de Gimnasia vive con ansiedad los días previos a la final por el ascenso a la B Nacional y asegura que esta vez no se les escapa.

Los 20 goles del paraguayo Pablo Palacios Alvarenga y los 9 del santafesino Patricio Cucchi han transformado a esta dupla de ataque en el arma más temible de Gimnasia y Esgrima en esta temporada en el Torneo Federal A, que culmina el domingo.

Los 29 goles que marcaron entre ambos han sido clave para que el Lobo de Darío Alaniz hoy esté trabajando y pensando en la finalísima que va a jugar su equipo con Mitre de Santiago del Estero por un lugar en la Primera B Nacional.

El Lobo volvió a las prácticas este martes en el Víctor Legrotaglie y, tras el entrenamiento, en el que no hubo práctica de fútbol, quedaron muchas dudas respecto de las variantes que introducirá el Lechuga en el equipo titular.

¿Habrá cambios en defensa? ¿Modificaciones en el medio? Puede ser. Pero el domingo, en ataque, Palacios Alvarenga y Cucchi son una fija.

“Va a ser duro, un poco como fue allá. Para mí, ellos no van a venir a jugar al golpe por golpe, sino que se van a venir a meter un poco atrás. Con Cipolletti pensé lo mismo, y ellos vinieron y nos jugaron de igual a igual, así que puede pasar cualquier cosa en realidad. Nosotros tenemos que estar tranquilos y fríos en los últimos metros para resolver de la mejor manera”, arrancó analizando el Pato, respecto de cómo puede plantearse el encuentro con Mitre en el Víctor.

A pesar de las complicaciones que puede plantear el conjunto santiagueño, confía en su equipo y resaltó: “Este grupo se caracterizó por salir al frente en los momentos duros, lo hicimos varias veces y esta no va a ser la excepción, porque vamos a dejar todo y vamos a dar vuelta el resultado porque tenemos con que, porque jugamos en nuestra cancha con nuestra gente y porque estamos representando a un club que tiene mucha historia”.

Y agregó: “Si hacemos bien las cosas nosotros, no hay un rival que nos pueda ganar, ya lo demostramos durante el año. Quedó demostrado durante el torneo y el otro día con Mitre. Tenemos que estar concentradísimos los 90 minutos, ser pacientes y saber que es un partido largo, que no nos tenemos que desesperar si no llega el gol”.

Cucchi confió que no esperaba estar acá y que estaba seguro de que iban a ascender antes, tras el Pentagonal, sin pasar por la Reválida, pero valoró la capacidad del Lobo de levantarse y aprovechar la segunda oportunidad. “Yo no esperaba estar acá, esperaba ascender antes. Me creía campeón antes. Pero hoy estamos acá, tenemos una nueva oportunidad de lograr el ascenso”, confió.

“En esta categoría, cuando recibís un golpe, es muy difícil levantar cabeza y seguir adelante, pero este equipo mostró mucho carácter, muchas ganas, mucho corazón y hoy nos volvemos a encontrar con una nueva oportunidad de lograr el ascenso”, añadió el delantero.

Por último, destacó que siempre el objetivo mensana fue el ascenso y que están en una situación de privilegio y en un lugar donde todos quieren estar. “Desde el día que llegué al club vine con las expectativas de ascender, como mis compañeros y el cuerpo técnico. Hoy nos encontramos en una instancia en la que cualquier equipo quiere estar cuando arranca un proyecto y hoy nos toca a nosotros. Va a ser un partido muy lindo para disfrutarlo”, señaló.

Y culminó: “Sabemos que quedan 90 minutos para cerrar el año y esperemos que sea con mucha alegría y felicidad tanto para nosotros como para el cuerpo técnico y toda la gente de Gimnasia. Estoy muy convencido de que ascendemos”.

Gimnasia enfrentará el domingo a las 16 a Mitre, y, en el Parque, todos esperan que sea una fiesta. ¿Podrá el Lobo volver a la B Nacional?