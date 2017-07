Nuevo y fuerte cruce entre Moria Casán y Nancy Pazos

La periodista trató de "borracha" a "La One" y la diva la mató en Twitter llamándola "gila, roñosa y cornuda conflictiva".

Moria Casán volvió a destrozar a Nancy Pazos en la red. La One lanzó una catarata de tuits contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana, quien la trató de borracha en el programa de Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando Nancy criticó la decisión de los Latorre de llevar a sus hijos a ShowMatch cuando Diego fue a presenciar el show tras el affair con Natacha Jaitt. Moria defendió a la rubia y atacó a la periodista. La ex de Diego Santilli no se quedó callada y le respondió llamándola “cocainómana“ en Confrontados. Enterada, La One destrozó tratándola “cornuda mediocre” y “sucia”, entre otras cosas.

Hoy, Nancy habló de Moria en Los Ángeles de la Mañana durante una charla con Yanina Latorre, y la diva volvió a atenderla.

“Moria se cuelga de mis tetas, dice que todo esto es un show, entonces demosle show”, arrancó diciendo. “Insiste sobre cuestiones incontrastables”, agregó.

Luego expuso: “Me parece que cuando Moria se mete con mis hijos queda afuera del show. Lo acepto porque son las reglas del juego y estoy en un programa que evidentemente acepta estos tratos. Me interesa volver a la pista y ver que dice Marcelo (Tinelli) en el medio de todo esto”.

Ellos siempreis amores Tonio Nicky y Teo anoche haciéndome el aguante en @showmatch Gracias @cuervotinellii x saludarlos con tanto afectoHoy vamos x más!!! Una publicación compartida de Nancy Pazos (@nancypazos) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Además, dijo que sus hijos “por más que quieran ir” no van a volver al Bailando.

“Yo la respeto a Moria porque es una señora grande que conoce el show, pero cruzó una barrera ética cuando se metió con mis hijos”, remarcó.

Yo la respeto a @Moria_Casan porque es una señora grande que conoce de show pero cruzó una barrera ética cuando se metió con mis hijos #LAM pic.twitter.com/Mq3Y6hL99a — Nancy Pazos (@NANCYPAZOS) 11 de julio de 2017

“Igual a comparación de lo que dijo ella, lo que respondí yo no fue nada”, explicó, y tiró: “Yo entiendo que ella también quizás se pasa de copas o de lo que fuera a la tarde y no está bueno”.

Enterada, “La One” no se la dejó pasar y destrozó a Nancy en la red con otra catarata de tuits. “Gila caliente tendrías que pasar unos días en un correccional como yo, así te calmás la calentura”, tiró la jueza del Bailando.

No puedo creer ex todo que en vez de cuidar a tus coloraditos, tu aspecto y tu vida estés midiendo mi cloaca… — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

destapá la tuya que te rebalsó, no tenías olor a sopa entonces lo que tenías era olor a mierda jaa, no te regalo nada comprate una sopapa — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

y no hagas mover el motor home delante de tus críos eso es casi una degeneración… — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

gila caliente tendrías que pasar unos días en un correcional como yo, así te calmás la calentura ja! NO TE PUEDO DECIR EX NADA — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

porque nunca fuiste nada ja! en un momento el móvil se cortó seguramente ahí bajó ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

lo que se que LAM teniéndote a vos hablando de mí es la 1era vez que pierde ante el contrario, me lo contaron no lo averigué ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

ex todo y actual fracaso te sigo atendiendo en la pista, gila, trasladate con LA LUJANERA JAAA — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

Yo no trabajo en @esteeselshowok y vos sí en LAM, mi adorado @AngeldebritoOk no hacer el habitual rating x vos! Abajo!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

yo x lo menos pude reemplazar a @cuervotinelli y lograr sacar un programa apoyada x buenos compañeros y mística grupal… — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017

vos hablando de mí otra véz más perdiste, además de cornuda, mediocre y conflictiva — Moria Casán (@Moria_Casan) 11 de julio de 2017