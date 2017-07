Nicolás De la Cruz hace fuerza para llegar a River

El mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz priorizó su llegada a River Plate por sobre el interés de cualquier otro equipo sudamericano.

El actual jugador de Liverpool de Montevideo está a punto de ser transferido al Milan de Italia, que a su vez podría cederlo en préstamo a otro entidad, con interesados en Europa.

"No me junté con mi representante, seguramente lo haré en estos días, no si voy a fichar con un club europeo pero si Milan me cediera a un club sudamericano, la prioridad es River", relató De la Cruz.

El jugador, representado por Francisco "Paco" Casal, socio del manager de River, Enzo Francescoli, expresó en nota con TyC Sports que quiere "jugar. Uno quiere continuidad para seguir creciendo, no sé cuál equipo va a comprar mi ficha". Reveló por otra parte que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, se comunicó con él y que le dijo "que el interés era certero. Eso inspira confianza. Si te quiere el técnico, por algo es".

Por otra parte, De la Cruz, medio hermano del ex jugador de River Carlos Sánchez, manifestó haberle tomado "mucho cariño al club, lo sigo viendo".

Al pedírsele una comparación de su juego con el de Sánchez, analizó: "Tomo muchas referencias de él pero somos muy distintos, es mucho más jugador, no tengo el ida y vuelta de él. Me gusta pisar el área".

En otro orden, Leonel Vangioni sigue buscando la forma de desvincularse del Milan y River, por su parte, aguarda que sea el propio lateral el que obtenga su pase para negociar su reincorporación.

Finalmente, de un momento a otro va a quedar concretada la salida del central ecuatoriano Arturo Mina, que después de un año en River en que no tuvo continuidad continuaría su carrera en Cerro Porteño.