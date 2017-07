Jane Austen que estás en los cielos

Se cumplen 200 años de la muerte de la escritora romántica por antonomasia, Jane Austen, quien retrató como nadie a la Inglaterra del Siglo XVIII y XIX. Sus libros siguen siendo best seller en todo el mundo, sus historias fueron llevadas en más de una forma al cine y la TV y sus personajes son modelo para otros autores.

Por eso esta noche, Film & Arts estrena a las 22 una miniserie muy particular, Death Comes To Pemberley, que rescata los personajes de Orgullo y prejuicio.

Seis años después de su boda con el señor Darcy, Elizabeth Bennet (Anna Maxwell Martin) vive en Pemberley como soñó. Junto a su esposo (encarnado por Jonathan Rhys, de The Americans), tuvo un hijito y, al momento en que la encontramos, se está preparando para la fiesta anual de la finca. Pero la familia de Lizzie siempre le trae problemas.

Desde la parlanchina madre y el complaciente padre a la aparición de su hermana Lydia, quien no fue invitada a la celebración por la enemistad que le tiene Darcy al marido, el inefable George Wickham (Matthew Goode). Además, un grito del exterior interrumpe la paz de la mansión abruptamente: el descubrimieto de un cuerpo sin vida amenaza con arrasar todo lo que los Darcy aman.

Con buenas interpretaciones, la impecable reconstrucción de la BBC que incluye situar la acción en el mismo castillo británico en el que se filmó Orgullo y prejuicio con Keira Knightley y Rosamunde Pike (Chatsworth House) como si fuera una continuación de esa película del 2005, la miniserie de tres episodios creada por PD James (Hijos del hombre) rescata toda la imaginería austeniana en un merecido homenaje. Vale la pena verla. Y más si el fanatismo por los relatos de Jane siguen vigentes. Que PD James haya fallecido después del estreno de este programa, a los 94 años, le aporta un halo de mayor ternura.

Además, Film & Arts emitirá dos largometrajes que rinden tributo a Jane Austen: Sensatez y sentimientos, la cuidada versión de Ang Lee con Emma Thompson y Kate Winslet el sábado 22 a las 22, y Austerland con Kery Russell (The Americans), que cuenta la historia de una mujer solitaria que contrata una vacaciones en una mansión en para vivir la fantasía devivir como en el Siglo XVIII y tener un romance con Mr Darcy (sábado 29 a las 22).

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele