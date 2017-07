Los restos de Jorge Marziali serán velados en la Legislatura

Jorge Marziali fue uno de los tantos trovadores que dio esta provincia y que el domingo encontró la muerte en Cuba, en pleno cierre de su gira internacional. Sus familiares han decidido que el último adios sea en su tierra natal, por ello, el gobernador Alfredo Cornejo ha ofrecido la Legislatura provincial como escenario para su despedida. Se estima que en 15 días llegará el cuerpo procedente de Cuba.

“Estamos en constante comunicación con la Embajada de Cuba para poder trasladar los restos de Marziali lo antes posible. No es un trámite sencillo, lleva su tiempo y debemos acatarnos a ciertas normas”, aseguró Diego Gareca, Secretario de Cultura de Mendoza en diálogo con El Sol.

El funcionario aseguró también que todas las decisiones son tomadas en conjunto con los hijos y la pareja de Marziali, Marita Londra, quienes refirieron que sea en su provincia natal donde se le de el último adios. “Estamos abocados a los trámites del traslado pero también nos hemos focalizado en rendirle un gran homenaje, como él realmente se merece, con música y mucho respeto”, anticipó el funcionario.

Marziali tenía 70 años y murió a causa de un infarto

Marziali, el compañero de la vida

A tres días de su fallecimiento, Marita Londra, su pareja de hace diez años, accedió a homenajearlo pese a no estar en condiciones emocionales. “No he hablado con ningún medio pero accedo porque él merece mi recuerdo y que todos sepan quién era realmente ese hombre que se convirtió en mi gran compañero de la vida”, aseguró la mujer que se encuentra en Traslasierra, Córdoba, donde residía con el músico desde hace un año.

Sensiblemente afectada por la muerte del cantautor local, Marita lo definió como “el gran amor de mi vida, el compañero de vida y del camino artístico. Hace un año nos instalamos en un bello lugar de Traslasierra donde teníamos juntos muchos proyectos”.

Hace un año Marita y Jorge habia decidido vivir en un pueblo de Traslasierra

A la hora de definirlo como persona y profesional, su mujer manifestó: “Me conmovía su coherencia, su nobleza, su talento, su creatividad”.

Jorge y Marita compartían mates, charlas, risas, su amor por el canto, la poesía, por viajar. “Todo eso será lo que más extrañe de él. Por suerte pude chatear antes del desenlace y pude decirle lo mucho que lo amaba”, expresó.

Respecto a la decisión de que sus restos descansen en su tierra natal, Marita aseguró: “No recuerdo que él lo haya manifestado en alguna oportunidad, pero sé lo que amaba su patria chica. No me imagino otro lugar para que descanse en paz, su niñez fue feliz en Mendoza y a su tierra volverá”.

Hace diez años Marita y Marziali se encontraron y nunca se separaron

Un maestro de la vida

No sólo Marita se animó a romper el silencio sino que su hijo Simón, de 19 años, también lo hizo. “Lo voy a recordar como un maestro de la vida. Todos los días me enseñaba algo nuevo, me hablaba de su experiencia, me guiaba y no lo hacía como padre sino como amigo, como compañero, como colega, era un gran hombre”, dijo su hijo que casualmente lleva sus genes en la piel.

Simón es el más chico de cuatro hermanos, reside en La Plata y se estima que en los próximos días se reunirá con sus hermanos para definir qué hacer con los restos de su padre. El punto de encuentro será Buenos Aires.

“Es seguro que llegará a Mendoza para que se le rinda un tributo pero luego definiremos donde permanecerá su cuerpo, es muy pronto para hablar de eso, pero en los próximos días tomaremos una decisión”, dijo el joven.

La distancia geográfica era lo único que separaba a Simón de su padre. Esa distancia que no les dio la oportunidad de despedirse, sin embargo, 20 días antes, hubo un encuentro donde no faltaron charlas, consejos y mucho amor.

“Estoy con mucha tristeza pero también entero y tranquilo porque siempre le dije a mi padre todo lo que sentía. No me quedé con nada y eso me hace sentir en paz”, manifestó Simón.

En mayo fue la última actuación que Marziali realizó en Mendoza, previo, celebró su cumpleaños en Guaymallén

Ya sobre el final de la nota, el joven aseguró estar dolido por muchos comentarios que leyó en las redes sobre la muerte de su padre: “Hay gente buena y no tanto en Mendoza, y eso que soy mendocino, pero he leído comentarios en los medios donde muchos aseguraban sentir satisfacción por el fallecimiento de mi padre. Sé que son comentarios, duelen pero también te hace comprender quién es quién”.