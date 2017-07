Enojado, Cornejo negó una crisis política en la Legislatura

Los senadores radicales Walter Soto y Raúl Ferrer se cansaron de los “métodos” del gobernador Alfredo Cornejo y decidieron abandonar el Frente Cambia Mendoza. Esta situación generó malestar en el oficialismo, sin embargo el mandatario no quiso hacer hincapié en este tema y negó que existiera una crisis política en la Legislatura.

El gobernador prefirió remarcar la media sanción al Código Procesal Civil y a la Ley de Ordenamiento Territorial y el nuevo tomógrafo del Hospital Lagomaggiore, antes que hablar de los “rebeldes” de su partido.

En sus dichos, Ferrer había manifestado que no tienen tiempo de discutir los proyectos. Sobre esto, Cornejo le respondió que se “consulta a mucha gente en comisiones”. Además señaló que pudo hablar con Soto por teléfono y dijo con Ferrer no se ha comunicado.

Lo cierto es que con la salida de estos dos senadores el radicalismo pierde el quórum propio, que tanto le ha servido para sancionar las leyes que el Ejecutivo constantemente envía a la Legislatura. Tener mayoría en la Cámara de Senadores le permitió a Cornejo durante este tiempo aprobar las leyes que ha necesitado sin mayores sobresaltos.

Ahora el Frente Cambia se quedará con 19 legisladores, ya que Soto y Ferrer hicieron rancho aparte. Para conseguir el quórum se necesita la mitad más uno de los votos, es decir 20 de los 38 senadores, de manera que ahora el oficialismo deberá negociar con la oposición o bien ensayar una reconciliación con los dos legisladores.

En caso de que esto no sucediera, la otra opción del Ejecutivo será poner todas las fichas en las elecciones legislativas ya que en mayo del próximo año se vencen los mandatos de algunos legisladores, por lo que deberán ganar más escaños.

De todas formas Cornejo aclaró que “el quórum no es responsabilidad del oficialismo, hace 22 años que no hay mayoría oficialista, ¿qué hubiese pasado en la provincia, no habrían sacado ninguna ley”, se preguntó el gobernador.

“Vienen anunciando la crisis de mi gobierno desde hace tiempo, pero los hechos marcan otra cosa”, concluyó.