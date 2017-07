Yanina Latorre sobre el #PuntitaGate: “Me enojó lo berreta de la situación”

La panelista de LAM dio detalles del viaje para reconstruir la pareja que hizo junto a Diego Latorre. "No hubo reconciliación, porque no hubo separación", aseguró.

Demorada en su regreso de Punta del Este, a donde viajó para poder hablar en un terreno neutral con Diego Latorre tras el escándalo del #PuntitaGate, Yanina Latorre habló en Los Ángeles de la Mañana y dio detalles del viaje.

“Necesitábamos estar los dos en un lugar neutral, tranquilos, charlar. No hubo reconciliación, porque no hubo separación“, aseguró la rubia desde Uruguay. “Hablamos mucho y lloramos un montón, los dos, Diego también llora“, agregó.

En cuanto a los que desencadenó todo esto, el affaire de su marido con Natacha Jaitt, Yanina fue muy clara y directa: “Me enojó la mentira, lo marginal y lo berreta de la situación, pero eso no me llevó a una crisis profunda“.