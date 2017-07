La emotiva carta al montañista desaparecido en Pakistán

El montañista argentino Mariano Galván está desaparecido en en Nanga Parbat, Pakistán. La última vez que se tuvo contacto con él y su compañero español fue el 24 de junio. Posteriormente, las autoridades de ese país lo dieron por muerto y comunicaron que quedó sepultado por un alud.

La semana pasada, una señal de un GPS reanimó las esperanzas y su familia y amigos solicitan donaciones para retomar la búsqueda del chubutense radicado en Mendoza.

Este lunes, Sol Navarro le escribió una emotiva carta y, también, recordó que siguen recaudando fondos:

Mariano querido: quiero pedirte perdón por decaer, por angustiarme, por enojarme con la situación, por los momentos en los que siento que el miedo me paraliza. Quiero disculparme por pedirte que me des fuerzas, cuando en realidad tiene que ser al revés.

Te miro a los ojos y te pido perdón, no sé movilizar lo suficiente, no sé llegar al corazón de quienes podrían colaborar y deciden no hacerlo por falta de fe o simple desidia. Por otro lado, sé que hay muchísima gente que detuvo sus problemas, angustias y momentos difíciles para brindar lo que tenía, su dinero, su corazón, su energía… creo que todos son parte de vos, ahora, y me sostienen al igual que a Alba y a Marisol, y a todos los que trabajamos en tu búsqueda.

Seguramente estés lastimado, seguramente necesitemos un helicóptero que te saque de donde estás, y me derrumbo al pensar que puede que no contemos con ese dinero…pero sabés qué? Esta persona que te escribe, como muchas otras que ponemos cuerpo y alma para que vuelvas, te promete que aunque flaquee va a dejar hasta lo último para que regreses, y ante la mirada de mi hija de 7 meses a la cual no le puedo ocultar esta tristeza, te doy mi palabra de que no me voy a quedar quieta porque lo peor que podría hacer es perder las esperanzas y abandonarte. Esperá un poquito más, si?

Sol

Sabemos que el equipo de rescate está a 5000 mts, muy cerca de Mariano, les rogamos nos ayuden. En 48 hrs juntamos nada más que 1760 dólares y va a ser necesario un helicóptero para trasladarlo una vez que sea rescatado. Por favor, en distinto contexto, Mariano podría ser tu papá, tu hijo, tu esposo o vos… no harías hasta lo imposible porque esto fuera posible?

#FuerzaMarianoGalvan

FONDOS PARA EL RESCATE DE MARIANO

Cuenta en Banco Nación en pesos

CBU 0110524730052479359429

CUIL 27-26544127-6

MARISOL GALVAN

Cuenta en Banco Nación en dólares

CBU 0110524731052479359734

CUIL 27-26544127-6

MARISOL GALVAN