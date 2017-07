Video: atropella a un ciclista y se da a la fuga

El momento en que Tyler Noe es arrollado por el Volvo negro en la ruta recreativa The Trace.

Tyler Noe y Greg Goodman paseaban este sábado en bicicleta por the Trace, también conocida como Natchez Trace Parkway. Una ruta recreativa que cruza los estados de Tennessee, Misisipi y Alabama en la que no se puede ir a más de 80 kilómetros por hora.

Greg llevaba una cámara Go Pro integrada en su casco y captó el momento en que un conductor arrollaba a su amigo Tyler, de 23 años. Los dos ciclistas circulaban en paralelo cuando un Volvo negro tiro a Tyler contra la cuneta y se dio a la fuga. El video está subido en Youtube y The Washington Post se hizo eco de la noticia.

El conductor fue arrestado después de que el video fuera pasado a las autoridades. Se trata del ex decano de la University School of Nashville, Marshall Grant Neely III, de 58 años. Se le acusa de omisión de socorro y no informar del accidente y ya ha sido puesto en libertad con cargos.