Si viajás tenés más posibilidades de encontrar trabajo

Decidir a qué dedicaremos gran parte de nuestras vidas no siempre es una tarea sencilla. Algunas personas necesitan años para hacerlo. Por suerte, hay formas de agilizar el proceso de una manera orgánica. Y viajar es una de ellas, porque nos confiere tiempo y espacio para pensar con calma. De hecho, el 77% de los encuestados ha asegurado que vivir una experiencia de este tipo los ha ayudado a aclararse.

Y no solo eso, los años fuera les ha permitido hacer contactos (gracias a los que después encontrarían trabajo) y los ha convertido en personas más sociables. Asimismo, han mejorado su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, se han convertido en personas más comunicativas y con mayor confianza en sí mismos, y les ha proporcionado una visión más completa y global,

Con todo esto en mente, el 84% de los encuestados son conscientes de que viajar aumenta sus posibilidades de encontrar trabajo. De hecho, el 97% de los empresarios de ocho países en todo el mundo creen que “viajar es un punto a favor de los candidatos que buscan trabajo”.

Y a pesar de que, en ocasiones, nos faltan los medios para poder hacerlo, hay luz al final del túnel. “El trabajo y el dinero no tienen por qué ser un obstáculo en el camino. Cada vez vemos a más gente que consigue organizar una auténtica aventura a algún lugar lejano en tan sólo dos semanas, o incluso en un fin de semana, y nunca antes había sido tan fácil encontrar alojamiento a buen precio. Así que sea cual sea la etapa de la vida en la que te encuentres, en realidad no hay ninguna excusa para no salir a conocer el mundo”, dijo Feargal Mooney, director ejecutivo de Hostelworld.