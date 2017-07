Conmovedora carta de una víctima de violencia de género

Una periodista que vive en Puerto Madryn, Carisa, hace unos días se animó a dar a conocer los hechos de violencia que vivió de parte de su ex pareja y padre de su hija.

"¡Callate puta!", me dijo a los gritos mientras me sujetaba del pelo y presionaba mi cara contra la pared. "No servís para nada! ¡No te atrevas a denunciarme porque te mato! ¡Si le decís a tu familia te hago desaparecer! ¡Vos no tenés idea de quién soy yo, ni Dios te salva de ésta!", le dijo en más de una oportunidad.

La joven mujer se animó a escribir una carta donde cuenta cómo una noche del año 2013, con su hija que en ese momento era bebé, casi muere asesinada.

"¿Y cómo lo voy a denunciar?", pensaba por dentro, si ya no tenía la posibilidad de emitir ni una palabra de tan hinchada y reventada que tenía mi boca, porque mis labios estaban rotos y sangraban... Es todo lo que recuerdo de ese día".

"Me convertí en una mujer más que no denunció, que se sometió a la manipulación de un hombre que se cree que por tener plata o ser portador de un apellido reconocido le da el derecho de agredir a alguien,", contó la mujer y agregó. "Y así viví los últimos 12 meses que pude aguantar su violencia, sus golpes, su manipulación, su egoísmo, sus mentiras, sus infidelidades, sus borracheras, su vida de consumo desenfrenado"

Carisa contó que el hombre con el que vivía regresó a su departamento fuera de control. Solía consumir todo tipo de estupefacientes pero esa vez había sido demasiado. "Lo vi entrar a casa mientras tenía a mi bebé en brazos y llegué a ponerla en su cuna. Se dirigió directamente hasta donde yo estaba. Quise correr y gritar, pero me dio un puñetazo en mis costillas que me dejaron sin aire y caí en el piso. Me costaba respirar".

En pocos segundos logró arrastrarme hasta la cama, se subió sobre mi panza, me puso una almohada en mi cara, y me pegaba muy fuerte. En un minuto me dolía todo el cuerpo: mis costillas, mis riñones, mis piernas, mi cara. Me sangraba la boca mientras seguía con la almohada en mi rostro hasta que sentí que me faltaba el aire. Ahí mi cuerpo dejó de responder a las órdenes que emitía mi cabeza. Quería salir corriendo pero no tenía fuerzas"..

"Él sacó la almohada de mi cara y sentí como el aire entraba por mi boca y mi nariz. Me miró y se puso de pie. Salí corriendo. Estaba descalza, tenía frío, tenía miedo, me temblaba todo el cuerpo".

"Llegó la policía y una ambulancia. Me hicieron muchas preguntas, pero yo sólo les pedía que sacaran a mi hija del departamento. Él se había encerrado con ella adentro. Mi beba lloraba y a pesar del aviso del personal policial, no abría la puerta...".

"El daño que una mujer sufre cuando denuncia por violencia de género es interminable. El abuso de jueces que se piensan que por tener un cargo pueden violar mis derechos y vulnerar los derechos de mi hija. No soy la única que vive este flagelo. Somos cientos, miles, de mujeres las que somos agredidas por el solo hecho de ser mujeres, las que padecemos violencia en el hogar, institucional, judicial o laboral", concluye.

Fuente: Minuto Uno