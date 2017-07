George R.R. Martin se une a HBO en un nuevo proyecto televisivo

"Who Fears Death" es el nombre del libro que es la inspiración para la nueva serie que tendrá como productor al mismo creador de "Game Of Thrones".

La cadena estadounidense HBO anunció este lunes que el escritor George R.R. Martin será el encargado dar vida a "Who Fears Death", serie inspirada en el libro de la escritora nigeriana-estadounidense Nnedi Okorafor.

Según informa The Hollywood Reporter, el nuevo espacio televisivo sería material para la señal premium de la estación. El creador de "Game of Thrones" se encargaría de la producción ejecutiva de la producción. Si bien la emisora aún no se ha expresado al respecto, la noticia la confirmó la msima Okorafor a través de su cuenta en Facebook.



Mi mundialmente premiada novela de fantasía 'Who Fears Death' ha sido adquirida por HBO y ahora está en un temprano desarrollo como serie de TV con George R.R. Martin como productor ejecutivo", comentó la novelista en la red social.

La historia creada por Nnedi se desarrolla en un futuro post-apocalípsis en el país de Sudán. Ahí los "Nuru" (piel clara) mantienen un conflicto con los "Okeke" (piel oscura). Onyesonwu, protagonista de la cruzada y que resulta ser una Ewu (hija de una mujer Okeke violada por un Nuru), buscará a su padre para cobrar venganza. La tarea no se le tornará fácil ya que él es un poderoso hechicero.