Protesta de pasajeros varados en el aeropuerto

La aerolínea Andes reprogramó el vuelo de las 20.45 del lunes para este martes sin horario fijo, y sus pasajeros no dudaron en realizar una protesta en el aeropuerto de Mendoza.

La empresa que aún no ha informado el motivo de la reprogramación del vuelo con destino a Aeroparque, Buenos Aires, es lo que más molestó a las personas que aguardan desde la tarde del lunes en la provincia.

Como protesta, los afectados tomaron el baner de Andes y las sillas de la cafetería del aeropuerto para bloquear las escaleras que conducen al primer piso.

"Estamos esperando ver qué pasa, porque nos cambian el vuelo cada dos horas y hasta el momento no hay nada concreto. Primero nos dijeron desde la aerolínea que el avión estaba en reparación, después que estaba en el service, y hoy que el piloto no vino. Parece un chiste de mal gusto. Nosotros estamos pagando un servicio y no nos lo están dando", explicó uno de los pasajeros.

El mal momento que se vive por estas horas en ese sector generó que a una mujer se le bajara la presión y debiera ser asistida.

El jefe del aeropuerto, Alejandro Barrionuevo, dijo a Canal 9 Televida que por el momento la aerolínea no ha informado el motivo de su demora.

"Estamos chequeando si el avión ya salió de Aeroparque. Pero, hasta el momento no hay una respuesta concreta de Andes. Vamos a determinar qué es lo que ha ocurrido para tomar las medidas correspondiente", concluyó el titular.