Tiene 100 años y reveló el secreto de su longevidad

Florence Bearse confesó el truco para vivir tanto y aconsejó no tomar nunca un producto si queremos llegara centenarios.

La estadounidense Florence Bearse, que acaba de cumplir 100 años, ha revelado a la prensa el secreto de su vida larga. Según ella, para alcanzar una longevidad tan asombrosa hay que beber vino y no comer mortadela, informó WCSH.

Bearse, que vive en la ciudad Bangor, del Estado de Maine, cumplió su centenario el pasado 6 de julio y organizó una gran fiesta con una tarta de cumpleaños, globos, regalos e invitados. Durante la celebración la mujer bromeaba y se reía mucho.

Cuando un periodista le preguntó cuál era su secreto para vivir tantos años, Bearse, que dedicó toda su vida a servir a los demás en su restaurante en la localidad de Lagrange, adijo tajante: "Me gusta mi vino. No me lo quiten".

La anciana también dio un consejo a los que quieren alcanzar los cien años. "No coman ninguna mortadela", afirmó Bearse.