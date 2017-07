Cuidar los cauces, imperiosa misión

Las imágenes no dejan de sorprender y preocupar, a la vez. Los principales canales de riego de Mendoza tienen algo en común: la basura. Es más, hay quienes quedan estupefactos con lo que se puede encontrar allí. Hace pocos días, los policías del agua encontraron hasta un auto, y son cada vez más las toneladas de desperdicios que se retiran en operativos especiales. Por eso, es necesario no sólo mayor control y acción oficial, sino también tomar conciencia del cuidado y el respeto que requiere nuestro mayor recurso vital en una provincia que luchó desde sus orígenes por ganarle al desierto. El comportamiento de inadaptados e irresponsables no sólo contamina las aguas, también altera el normal flujo para que el líquido les llegue a todos. Claro está que cuidar los cauces es una imperiosa misión de cada uno de los ciudadanos en su cotidianeidad para dar el paso que falta en la difícil construcción de la cultura del agua.