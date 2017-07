Confirmado: Centurión se despidió de Boca

El delantero publicó una despedida en su cuenta personal de Instagram. Volverá a San Pablo. "Me llevo los mejores recuerdos", tiró.

El mediocampista Ricardo Centurión se despidió hoy de Boca Juniors, luego de que venciera su préstamo el pasado 30 de junio, al asegurar que parte con "los mejores recuerdos" por su estadía de un año en el club, con el que fue recientemente campeón de Primera División.

En su cuenta de Instagram, junto a una foto del equipo "xeneize", el futbolista les escribió a los hinchas: "Sólo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siente por estos colores no se va a terminar nunca".

"Me llevo los mejores recuerdos, una familia hermosa que construimos entre todos, ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Saludos y lo mejor para todos los bosteros", se despidió.

Centurión, de 24 años, escribió esas palabras el mismo día en el que volvió a trascender por las redes sociales una foto suya con un arma, en otro hecho extrafutbolístico de los que marcaron su ciclo en Boca.

El ex Racing deberá regresar al San Pablo de Brasil, club dueño de su pase, que había fijado una opción de compra de seis millones de dólares una vez vencido el préstamo. Boca quiso extender la cesión, el jugador presionó con que se retiraría en caso de no seguir en el equipo argentino, pero las negociaciones para su continuidad no prosperaron.

El campeón del fútbol argentino ya le consiguió reemplazo en su plantel con la reciente contratación de Cristian Espinoza, formado en Huracán y procedente del Valladolid de España.