Cristian Tarragona: "Nos vamos a salvar"

Independiente Rivadavia consiguió un triunfazo el domingo en San Luis, de esos que pueden significar la permanencia para el equipo del Parque. Cristian Tarragona, el de los goles importantes, marcó y le dio la posibilidad de seguir con vida en el objetivo de permanecer en la B Nacional.

“Sabíamos que si no ganábamos en San Luis, quedábamos muy complicados. Nunca bajamos los brazos, buscamos hasta el último minuto y lo conseguimos”, comenzó diciendo Tarra.

El delantero convirtió a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando parecía todo perdido. “Disfrutamos mucho el gol sobre la hora. Si no se sufre, no vale. Estoy muy contento por el triunfo, por volver a traer los tres puntos de afuera, ya que son muy valiosos para nosotros. No tenemos mucho tiempo para disfrutar porque tenemos que volver a jugar el miércoles”, dijo en relación al encuentro de mañana, a las 20.05, ante Douglas Haig.

La Lepra, con un promedio de 1,243, se encuentra actualmente en zona de descenso. “Uno cuando llegó sabía en el compromiso que se metía y lo que se venía a jugar. Sin dudas que cuesta mucho, pero con el grupo que tenemos y con todas las ganas, vamos a sacarlo adelante”, se esperanzó.

“Nos vamos a salvar. No va a ser fácil, pero nos vamos a salvar”, se animó.

Sin dudas, no es fácil. Independiente tuvo un comienzo de año complicado, en el que estuvo durante 12 encuentros sin triunfos y, en el final, levantó de manera considerable. La angustia se apoderó del Parque. “Jugamos todo el torneo con la misma presión, ya estamos acostumbrados. No es fácil, creo que otro equipo no habría podido jugar con la misma presión durante todo el torneo.

Estamos a unos pasos de conseguir lo que estamos buscando desde el principio y no podemos aflojar”, dijo al respecto el delantero de 26 años.

“Hacemos cuentas en la intimidad, pero hasta acá no dependemos de nosotros. Sabemos que con algunos resultados, podemos salir otra vez. Permanentemente estamos sacando cuentas. Tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para poder respirar con tranquilidad”, añadió.

Mañana, el rival de turno será Douglas, que está un escalón debajo en la tabla de promedios: “Es un rival directo y nos ha costado siempre jugar contra ellos. Trataremos de seguir haciendo nuestro trabajo, con una presión bien alta y lastimarlos cuando recuperamos la pelota. Esperemos que nos salga bien”.

Independiente será local, ante el Milan de Pergamino, en el Bautista Gargantini, donde, según reconoció Tarra, “es algo más difícil”. “Por ahí nos cuesta jugar un poco más de local porque el rival se mete atrás. Cuando jugamos de visitantes, salen a atacarnos y nos quedan espacios. Es difícil en todos lados pero tenemos la obligación de sumar de a tres”, reconoció.

El atacante, cuyo pase pertenece a Temperley, aseguró que no es la primera vez que vive una situación de esta naturaleza. “En Tiro Federal estuve medio año, lamentablemente después descendió. Pero yo pasé a Juventud Unida de San Luis, donde ascendí. Pasé de un extremo a otro. Es muy angustiante vivir esta situación”, dijo.

“Hay que tener mucha personalidad y actitud para poder enfrentar esta situación”, agregó.