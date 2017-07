Disfrutá de un nuevo programa

Si el domingo no lo viste por Canal 9 Televida o querés volver a verlo, ahora lo podés disfrutar en esta nota.

Un nuevo programa de Drop & Gol ya está disponible con las mejores imágenes para ver.

En esta edición, vuelve el Top 8 con los partidos de vuelta con dos grandes choques: Teqüe recibe a Liceo en General Ortega y Los Tordos y Peumayén juegan un gran partido en el Carril Urquiza.



Podrás ver, en rugby de cadetes, un gran encuentro con jugadores de 13, 14 y 15 años de Teqüe, Los Tordos, Marista y San Jorge.



Además los compactos de la victoria de Jaguares frente a Waratahs y lo mejor de All Blacks vs. British and Irish Lions.