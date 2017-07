A los 34 años, Jonás Gutiérrez firmó para Independiente

"Las cosas se dan por algo, pienso en el día a día, no proyecto más allá del día...disfruto", contó el Galgo.

A los 34 años y con una experiencia de vida singular, Jonás Gutiérrez recaló hoy como jugador de Independiente, uno de los grande de Argentina cuando tiempo atrás peleaba por su vida.

Años atrás, Gutiérrez enfrentó, peleó a un cáncer testicular, estuvo un tiempo largo sin jugar en Newcastle, tuvo un paso fugaz por el Norwich City y Deportivo La Coruña hasta que volvió a la Argentina.

Jonás dejó en claro que no programa a futuro: cuando llegué iba a ir a jugar a Vélez pero por esas cosas de la vida no se dio y recalé en Defensa, y Defensa me da la oportunidad de llegar a un grande".

"Las cosas se dan por algo, pienso en el día a día, no proyecto más allá del día...disfruto", contó a TyCSports en su primer contacto con la camiseta de Independiente.

Ariel Holan destacó su experiencia y polifuncionalidad para proponer su incorporación a Independiente.

Gutiérrez reconoció que tras la partida de Holan del club de Florencio Varela siguió estando en comunicación pero no en cuanto a seguir sus pasos hacia Avellaneda.

"Es un desafío muy grande porque sé lo que significa Independiente, es uno de los más grandes de Argentina. Tengo ganas de arrancar ya a entrenar", señaló el "Galgo".