Massa, "profundamente triste" por el insulto de CFK

El líder del Frente Renovador pidió no perder el tiempo en campañas sucias.

El primer precandidato a senador nacional por el frente "1País", Sergio Massa, afirmó hoy que los audios en los que la ex presidenta Cristina Fernández lo insulta le causaron "una profunda tristeza", aunque advirtió que "no asustan a nadie" al tiempo que pidió "no perder el tiempo" en "campañas sucias".

Dirigentes del massismo salieron al cruce de la ex presidenta y pidieron investigar los alcances de sus declaraciones que, estimaron, podrían obedecer a un "rencor" de la ex mandataria contra el dirigente del Frente Renovador porque éste "ganó las elecciones en 2013 y evitó la posibilidad de una reforma de la Constitución".

Ayer, Canal 13 difundió una serie de audios de Fernández y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en los que le decía: "Viste que la Stolbizer está loca con lo que dice, aparte metió la pata con la última denuncia mal. Es mala, mala hija de puta. El que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Hay que embocarlo también a ese hijo de puta".

Si bien Masa dijo que no lo sorprendieron los dichos porque "la lógica del daño la viví en carne propia hace cuatro años cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa", en declaraciones a radio Mitre admitió que le causaron una "profunda tristeza".

"Con esas cosas no asustan a nadie. No nos asustaron en 2013 cuando les frenamos el sueño de Cristina eterna ni nos asustan ahora", advirtió el precandidato a senador.

Además, el ex Jefe de Gabinete kirchnerista consideró que Argentina "necesita dirigentes pensando en resolver los problemas de hoy y no viendo cómo destruyen al otro" y que tengan el "coraje de resolver los problemas que tenemos y no perder el tiempo en discusiones estériles, en campañas sucias".

Por su parte, su aliada en el frente "1País" Margarita Stolbizer reclamó que se investiguen los alcances de las declaraciones en las que la ex mandataria acusa a Massa de motivar sus denuncias contra la ex presidenta.

"El reconocimiento de habernos 'armado' causas y buscar "embocar" a Sergio Massa debe ser investigado. Está claro que molestamos", alertó la legisladora, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Esa misma red social utilizó la diputada Graciela Camaño a última hora de anoche, tras difundirse los audios, para salir al cruce al sostener que la ex presidenta "ya embocó a los 40 millones de argentinos" y agregó: "Sergio Massa no va a permitir que vuelva a pasar".

En un plano mas reflexivo, el diputado nacional Marco Lavagna por el Frente Renovador, consideró que las declaraciones de Fernández "viene de algún rencor desde hace tiempo, de 2013, cuando Sergio gana las elecciones y evita la posibilidad de una reforma de la Constitución, ahí ya empezó la bronca de Cristina sobre Sergio".

"Quiero suponer que (el término embocarlo) es electoral. Si fuese algún 'carpetazo', de 2013 para acá tuvieron tiempo para hacerlo, pero si no se lo tiraron para acá, es porque no tienen nada. Quiero pensar bien y que se refieren a términos electorales democráticos", observó Lavagna.

Y cuestionó que se utilice como recurso "la descalificación" o que "ensucian la cancha para sacarnos del camino" ante "la imposibilidad de presentar ante la sociedad equipos y propuestas concretas".