¿Te afiliaron de prepo a un partido? Fijate si figurás en este registro

Afiliar ciudadanos de prepo, sin su consentimiento e incluso en su ignorancia es una vieja maña política que suele reiterarse cada vez que hay que votar.

Por eso, para no llevarse sorpresas, el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos es una buena herramienta que está on line y permite confirmar si efectivamente has sido afiliado contra tu voluntad y no lo sabías.

Es simple: sólo tenés que colocar número de documento nacional y sexo.

Si llegás a aparecer en el registro, pero no querés estar afiliado a ningún partido político, podés pedir la rectificación a la Secretaría Electoral. El cambio tarda 48 horas en implementarse en el sitio web.

Para renunciar a una afiliación se puede hacer por telegrama gratuito o personalmente en la Secretaría Electoral del distrito de la afiliación o en la Cámara Nacional Electoral.

Este es el enlace para confirmar si estás afiliado o no.