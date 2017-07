Yanina y Diego Latorre: viaje a Uruguay y ¿reconciliación?

En un nuevo paso por superar el #PuntitaGate, Yanina y Diego Latorre viajaron a Punta del Este para pasar unos días juntos, y lejos del ruido mediático, a pesar que la panelista de LAM se encargó de ir mostrando imágenes en Instagram.

¿Se reconciliaron? La rubia fue muy clara: “No hay reconciliación. Nos fuimos a descansar y a seguir hablando en un terreno neutral“, le dijo Yanina a Ángel de Brito. Vale recordar que la semana pasada, ella habló sobre la actualidad de su intimidad sexual con su marido.

“Está todo mejor, igual hay muchas cosas para hablar. Yo cambio de estado a cada rato”, confesó por mensaje al conductor de Los Ángeles de la Mañana, y agregó para terminar: “Estos imbéciles que me quieren ver separada no entienden que este es un matrimonio de 23 años. No se resuelve ni se termina de un día para el otro“.

En Punta, Diego y Yanina compartieron una sesión de masajes, caminaron por playa pese al mal clima, y se descontracturaron con algunos tragos.