La Iglesia rechazó las palabras del padre "Pato" Gómez, quien se tomó vacaciones

El vocero eclesiástico del Sur, José Antonio Álvarez, informó que la Iglesia Católica no comparte las frases polémicas del obispo Jorge "Pato" Gómez, ya que va en contra del mensaje que da la institución. Y aseguró que le llamarán la atención.

"Él ha tenido una expresión desafortunada, movida por el enojo, ante una situación que él cree mala y dañina y que es, según él, contraria a la doctrina de la Iglesia. No se puede pretender defender la doctrina de la Iglesia usando expresiones que son contrarias a lo que ésta propone. La Iglesia no convoca a tomar las armas contra todo el que hable algo que no le parezca o que este mal, o lo que sea. No es esa la forma", indicó Álvarez a medios del sur de la provincia.

Y, aclaró cuál es el pensamiento de la institución ante los talleres de educación sexual que brinda el Ministerio de Salud en todo el territorio.

"El tema en sí, es de cómo conviene o no dar la educación sexual a los adolescentes. Claro que se debe dar. Cuando yo era chiquito, a mí me enseñaban estas cosas en el colegio católico, es decir, teníamos esta instrucción a la genitalidad sexual, en apoyo a lo que se me enseñaba en casa. Actualmente, hay una falencia sobre la ausencia de estos temas en las casas. Vivimos en una sociedad pansexualizada, en la que todo el mundo opina como si fuera parte del tema y confunde mucho a los chicos", precisó el vocero.

Y agregó: "No hay que limitarse a algo liviano para impedir embarazos adolescentes y evitar enfermedades de trasmisión sexual. Eso no es toda la sexualidad. Nosotros hablamos de educación para el amor, que es mucho más grande, sobre la compleja identidad del hombre debe ser atendida con cuidado, donde la sexualidad es un instrumento maravilloso de la mano de Dios que nos ama, y que debe usarse para el mucho más grande, más importante como es la integridad del hombre".

Respecto a las medidas que tomarán las autoridades eclesiásticas respecto al pedido de "levantarse en armas", Álvarez señaló que "eso lo verá él en su prudencia, claramente no va a quedar sin una reacción porque está informado de esto, aunque ahora está pasando unos días de vacaciones. No le ha gustado para nada esta situación, porque no es la forma en la que se deben decir las cosas y cuando llegue y sea oportuno hablarán con él".

Debido al recurrente rechazo de Gómez hacia los temas de índole sexual y de homosexualidad, el vocero aseguró que de repetirse esta situación "las medidas serán otras, pero ya depende de la prudencia del Gobierno y el obispo, que es a quien corresponden estas decisiones".