El Polaco tras separarse de Silvina Luna: “No sé estar en pareja”

Esta vez no parece ser un ida y vuelta más. El escándalo con los chats terminó de implosionar la pareja entre El Polaco y Silvina Luna, al punto de que el mismo cantante confesara que no sabe estar en pareja.

“Pasamos seis meses con todo. Desde el día uno estuvimos muy pegotes. Cada uno perdió muchas cosas, tiempos de uno. Tuvimos una crisis por tanto amor, por estar tan culo y calzón, todo el tiempo juntos de acá para allá. Nada raro. Mucho cariño”, expresó El Polaco entrevistado por Los Ángeles de la Mañana.

“Soy un ser humano. Tengo cosas buenas y cosas malas. No me sé manejar en la farándula. Soy muy impulsivo“, agregó el participante del Bailando 2017 que la semana pasada decidió echar a su bailarina.

Para cerrar, El Polaco dijo: “Hoy tengo una relación muy buena con Valeria Aquino, la mamá de Alma. Nos estamos poniendo de acuerdo en cosas por mi hija. Es cosa mía si le mandé mensajes o no le mandé mensajes. Y si le mandé mensajes fue en un momento de separado. No soy perfecto. Soy un ser humano. Tengo errores. No sé estar en pareja“.