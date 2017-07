La millonaria suma que gastó Macri en sus viajes al exterior

El presidente no utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas el año pasado, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12.

El Estado desembolsó una millonaria suma en viajes fuera del país desde que llegó Mauricio Macri a la presidencia. La “mejora” en las relaciones internacionales que propicia esta gestión, sumado a la falta de un avión presidencial, terminó generando un gasto grande.

Sólo para el traslado del presidente y su comitiva, en lo que respecta al alquilera de charters privados, se desembolsaron 48,7 millones de pesos.

Macri no utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas el año pasado, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12, ni compró los pasaje por la agencia estatal Optar, algo que figura en la decisión administrativa 244/13 (ambas medidas provienen del kirchnerismo). Sí lo hizo, en cambio, este año, para volver al país en febrero tras su gira en España.

En esos 17 meses, la Secretaría General de la Presidencia, que maneja Fernando De Andreis, contrató 23 alquileres para trasladar al Poder Ejecutivo, que cayeron en manos de más de una decena de compañías ganadoras. Entre ellas están Unicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, AIR Tango SA, Bristow US y CT Charter FZE.

A la contratación de estos vuelos se suma la compra de pasajes en líneas aéreas comerciales, que representa una cifra menor. Por ejemplo, hasta fines del año pasado se habían ido por esa vía $ 5.017.854, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña , en una presentación al Congreso.

Fuente: La Nación