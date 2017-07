Polémica en Tunuyán por una fiesta que no cumplía las normas

Una fiesta que se realizó en Tunuyán generó polémica y malestar en el gobierno de la provincia. Según manifestó el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, el intendente, justicialista, Martín Aveiro, autorizó la realización de un evento que no cumplía con los requisitos básicos de seguridad.

La fiesta se realizó el pasado sábado en el departamento del Valle de Uco. Según explicó Majul, desde Diversión Nocturna enviaron un mail a la comuna notificando que no podía realizarse porque no tenía la autorización de parte de la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento.

La fiesta, que tuvo lugar en las instalaciones de One Disco, donde antes estaba el casino, no tenía un plan de contingencias, ni el "semi pase"de bomberos, incluso el personal de seguridad no contaba con la tarjeta correspondiente para poder trabajar, según explicaron desde el Ministerio de Seguridad.

“Fue mucha gente, es una negligencia de parte del intendente”, indicó Majul, que señaló que personal de Diversión Nocturna se hizo presente, pero como faltaba una hora para que terminara el evento se decidió no realizar el cese.

Desde el Gobierno afirman que al realizar una fiesta de este tipo, sin las medidas de seguridad correspondientes, se pone en “riesgo” a muchas personas.

La versión del municipio

El intendente señaló que el evento tenía la habilitación. “Se habilitó dentro del marco de un evento especial, no correría ese riesgo”, explicó.

Por su parte el director de Diversión Nocturna de la comuna, Diego Casado dio las explicaciones correspondientes. En primer lugar aclaró que la fiesta fue autorizada por el municipio y que el expediente se inició hace más de dos semanas cuando se solicitó la habilitación.

“Para nosotros cumplimentaba con la documentación por eso se dio la autorización para funcionar”, explicó el funcionario municipal. De todos modos admitió que el organizador de la fiesta, Fernando Battaglia, no contaba con la certificación que otorga Bomberos, aunque si se hicieron las inspecciones y se presentó la carpeta con el plan.

“La noche transcurrió en orden en el lugar y la documentación municipal estaba en condiciones”, concluyó.

El mail que llegó a la comuna de Tunuyán un día antes de la fiesta:



Estimados por la presente me dirijo a ustedes para notificar que el EVENTO BAILABLE que se realizará en las Instalaciones de ONE DISCO, no posee autorización por parte de la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento.



Detallo a continuación:

No cuenta con Plan de contingencia, certificado de CEMEPACI (no hay registro de factor ocupacional permitido, por ello no podemos garantizar si el Seguro de Responsabilidad Civil contractual y extracontractual; es por el monto correcto)

En el acta elaborada por funcionario de policía, se presentó memoria Técnica de ONE CAFÉ- BAR- PUB, no como Disco-BAR, tal como se ha estado publicitando.

En caso de realizarse la Municipalidad de Tunuyán deberá hacerse responsable de cualquier anormalidad en dicho evento, por haber autorizado la realización de dicho acto sin contar con la documentación necesaria.