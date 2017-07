Los chats del escándalo que separaron al Polaco de Silvina Luna

Se enamoraron. Pusieron fecha de boda. Se separaron. Se reconciliaron. Todo esto en escasos meses de extrema pasión entre Silvina Luna y El Polaco. Sin embargo, y luego de que el amor resurgía de entre las cenizas, trascendieron unos chats entre el cantante y su ex, Valeria Aquino, y todo estalló por el aire.

En Nosotros a la Mañana mostraron las conversaciones que El Polaco tuvo con la mamá de su hija en los pocos días en los que estuvo separado de Luna, y quedó totalmente en off side.

“Lo único que puedo decir es que me separé definitivamente. No tengo más nada que hablar de Ezequiel“, le aseguró Silvina a Tomás Dente, periodista del ciclo de El Trece

En los chats (el cantante asegura que estaba borracho cuando los envió), hay mensajes de amor hacia Aquino. “Estoy soltero… Se me terminó el circo… Bebé, yo siempre te ame, es más, lo sigo haciendo“; “Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte, y te pienso. Sos la mujer más hermosa que conocí y la mamá de mi hija. No sabés lo que te extraño“.