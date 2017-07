¿No te anda Instagram? Seguro es por este error, mirá

Muchos usuarios de Instagram reportaron no haber podido iniciar sesión en los últimos días, culpando al servicio por la posible eliminación de sus cuentas.

Los informes de estos incidentes colmaron Twitter y Facebook. Cuando Instagram posteó un comentario en Twitter, los usuarios inmediatamente respondieron con quejas por el supuesto cierre de sus cuentas.

Instagram informó a The Verge que las cuentas con problemas no han sido eliminadas. Un portavoz de la red social dijo: "Somos conscientes de un error que está causando que algunos usuarios se desconecten de sus cuentas. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible”.

Al parecer el problema está afectando a todo tipo de cuentas de Instagram, personales y de negocios, sin discriminación alguna.

Algunos usuarios reportan haber recibido una solicitud para de verificación mediante un código enviado por SMS, aunque este mensaje nunca llegó.

Los términos de uso de Instagram son largos, pero generalmente las reglas incluyen seguir la ley y no hacer spam o intimidar a otros usuarios.

A principios de la semana pasada, The Next Web informó que Instagram estaba eliminando perfiles falsos, influenciadores de spam y aplicaciones de terceros que generan comentarios y automatizan seguidores. La onda aleatoria de eliminaciones apareció justo después de que Robert Kardashian tuviera su cuenta verificada dada de baja tras publicar fotos explícitas de su ex novia, Blac Chyna. No está claro si estas cuestiones están relacionadas con la deshabilitación de cuentas masivas de estos días.

Por el momento habrá que mantener la calma y esperar la resolución de parte de Instagram, aunque podría llegar a ser permanente la eliminación de la cuenta.

Una de las alternativas para tratar de solucionar el problema es recurrir al famoso "¿Has olvidado tu información de inicio de sesión?" que se encuentra debajo del botón "Entrar". Esta sección ofrece varias alternativas para resetear la contraseña, algo que posiblemente pueda restablecer el acceso a la cuenta.