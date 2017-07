Creen que el joven músico asesinado fue confundido con "El Cafetero"

Pablo Páez, suegro del joven músico asesinado durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Presidente Derqui, partido de Pilar, afirmó este lunes que aparentemente los ladrones "se equivocaron" de víctimas ya que buscaban a un hombre apodado "El Cafetero".

"Suponemos que venían buscando buena plata", dijo el hombre, quien recibió un culatazo en la cabeza, el sábado a la madrugada, cuando tres asaltantes irrumpieron en la propiedad de la calle Edison al 1000.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Páez relató que primero los delincuentes robaron en la casa del fondo, adonde golpearon a Jorge, un hombre que estaba durmiendo con su familia.



"Me preguntaban si yo era 'El cafetero', me decían 'dónde está la plata'. Me pegaron fuerte en la cabeza", contó Jorge.

En tanto, Páez expresó que los ladrones luego pusieron una escalera para subir al cuarto donde dormían José Carlos Vera, de 27 años, y su novia Sofía Páez (23).

El joven enfrentó a los ladrones y recibió un disparo en el pecho, que le causó la muerte poco más tarde en el hospital zonal.

Luego los asaltantes fueron hasta la habitación de los suegros de Vera y los golpearon, para escapar con el teléfono celular de la mujer.

"Dame la plata, dame fierros", comentó Páez que le dijeron antes de irse.

Vera había nacido en Paraguay y tocaba la guitarra eléctrica en la banda local de rock Destroy.