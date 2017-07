CFK, sutil: "Hay que embocarlo al hijo de puta de Sergio Massa"

En la vuelta del programa de Jorge Lanata, Periodismo para todos, se conocieron nuevos audios de las escuchas que la Justicia realizó a Oscar Parilli, en el marco de una causa judicial en su contra. Allí, se escucha al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia dialogar de nuevo con la ex presidenta Cristina Kirchner. La ex mandataria y actual precandidata a legisladora nacional se tira contra todos.

Margarita Stolbizer y Massa

Cristina Kirchner: "Viste que la [Margarita] Stolbizer está loca con lo que dice, aparte metió la pata con la última denuncia mal. Es mala, mala hija de puta. Aparte el que la manda a hacer eso es Sergio Massa"

Oscar Parilli: "Sí, yo no tengo dudas de eso"

Cristina Kirchner: "Hay que embocarlo también a ese hijo de puta"

Patricia Bullrich

Cristina Kirchner: "El vuelo tiene que llegar 21.20. Hablá con la pelotuda esa de la [Patricia] Bullrich y que ni se le ocurra mandarte a esos pelotudos que manda ella".

Oscar Parilli: "Sí, le voy a decir que no vamos a llevar gente"

Las cajas de seguridad de Florencia Kirchner

Cristina Kirchner: "Escuchame, te van a llamar por lo de Florencia"

Oscar Parrilli: "Sí, ya hablé sobre eso"

Cristina Kirchner: "La verdad. que quieran encontrar corrupción de un gobierno en un expediente sucesorio y que a la chica [Florencia Kirchner] nunca tuvo plata, nunca trabajó. Y bueno, sí, ¿cuál es el problema? Hadad era movilero y terminó vendiéndole a Cristóbal López por no sé cuántas decenas de millones de dólares. ¿Y cómo empezó Magnetto en la televisión?"

La denuncia de Nisman

Cristina Kirchner: "¿Para vos cuál fue la causa más grave, la acusación más grave que tuve, a ver si coincidimos?

Oscar Parrilli: "Y... lo de Nisman"

Cristina Kirchner: "Ah, bueno. Todos coincidimos. Y también pidió el embargo"

La venta de Telefé

Cristina Kirchner: "Contame, ¿cómo está todo?"

Oscar Parilli: "Ayer me enteré que Telefé está a la venta ¿y sabés quién anda atrás? Turner"

Cristina Kirchner: "Va a tomar Estados Unidos el manejo de los medios de comunicación en la Argentina, punto, ya está".

Oscar Pariili: "¡Claro!"

Cristina Kirchner: "¡Y lo prefiero! ¡Y lo prefiero!"

Sobre las noticias

Cristina Kirchner: "¿Le están dando más bola a lo de Florencia [Kirchner] que al cacerolazo?"

Oscar Parilli: "No, pero divide el cacerolazo, después un poco las monjitas a indagatoria, Florencia y que la Cámara ratificó a Bonadio y demás. Esas son las."

Cristina Kirchner: "¿Y de Lázaro Báez que dicen?"

Oscar Parilli: "De Lázaro Báez que ratificaron el procesamiento, creo."

Cristina Kirchner: "¿Qué te parece lo de Dalbón? ¿Bien?"

Oscar Parrilli: "Dalbón... digamos su imagen no es muy buena"

Cristina Kirchner: "Bueno, sí. Es lo que necesitamos"

Oscar Parilli: "Sabés que sirve porque saca la atención de vos, ahora hablan de Dalbón, no de vos"

Cristina Kirchner: "¿Y lo de Florencia cómo lo trataron entonces, Oscar?"

Oscar Parilli: "No, pero tienen ensañamiento, ¿me entendés? Decir que tiene 4 millones de dólares... Ayer lamentablemente perdió Boca"

Cristina Kirchner: "Disculpame, yo me pongo muy contenta cuando pierde Boca"

Oscar Parrilli: "(risas) Ya lo sé, pero se le terminó la fiesta también a "Mauri" [Mauricio Macri]".