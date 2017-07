Una nueva: Federico Bal se lanza como cantante

Entrevistado por TKM, Federico Bal habló de su incursión en el canto junto al cantante Javier Varesco, uno de sus amigos.

Bajo la producción de Núcleo Records, el actor y participante de Bailando por un Sueño se animó al desafío y versionó junto a Varesco “El Colmo”, el hit de Babasónicos de 2005.

“No vengo a tirar magia, vengo a segundear a Javier porque me pidió una mano”, arrancó diciendo Bal.

Lejos de amedrentarse, contó: “Soy de cantar en la ducha, pero no me da vergüenza. Trato de que nada me de vergüenza y de que por lo menos sea digno lo que hago”.

Además de hablar de su pasión por la batería, admitió que tomó clases de canto y que le gustaría ahondar en esa rama.

“Soy batero de chico, estudié mucho. La batería es algo que llevo en la sangre. También tomé clases de canto. No soy un gran cantante, pero el canto es un lugar donde me gustaría seguir explorando”, dijo el hijo de Carmen Barbieri.

Por último, reveló: “Tengo ganas con otro amigo de hacer un tema de trap que hace un tiempo que estamos escribiendo. No sé si lo sacaré este año o el que viene”, cerró Bal.

Escuchá “El Colmo”, el tema de Babasónicos que versionará Bal.

En febrero de este año, Federico demostró sus habilidades vocales durante un show de Ulises Bueno.