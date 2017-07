Educación Sexual: "El padre Gómez incita a la violencia a los adolescentes"

Luego de la polémica homilía del sacerdote Jorge "Pato" Gómez, quien pidió este domingo durante el acto oficial por el Día de la Independencia a los fieles "levantarse en armas", la jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, Roxana Cabrera, aseguró que con sus comentarios está "incitando a la violencia entre los adolescentes y sus familias".

El enojo y declaraciones del clérigo de Malargüe no pasaron desapercibidos luego de que se proclamara en contra de los que enseñan a los jóvenes salud sexual, y que pidiera a los religiosos defender a sus familias con armas de esa "ofensa contra Dios".

El asombro y molestias no demoraron en llegar a responsables de los talleres de Salud Reproductiva y Sexual, que se dan a los jóvenes a fin de evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

"Realmente no salgo del asombro. No me esperaba que un cura pidiera a las familias 'alzarse en armas' por una capacitación que es un derecho de los jóvenes. Esto incita a la violencia entre los adolescentes y sus familias", sostuvo Cabrera.

"Me llené de tristeza y alegría a la vez. Tristeza, porque no puedo creer que un sacerdote incite a la violencia durante una misa y utilice el sagrado nombre de Dios para promover sus ideas. Y alegría, porque 280 alumnos de la secundaria se sacaron mitos y miedos y aprendieron sobre cómo evitar enfermedades y situaciones no deseadas", continuó la funcionaria.

El clérigo que también pidió que esas charlas no se vuelvan a repetir en ese departamento, al parecer, no va a poder ser, porque Cabrera aseguró que volverán.

"Una de las metas de este Gobierno, y por pedido directo del gobernador (Alfredo) Cornejo, es bajar el índice de embarazo adolescente, y promover la educación sexual, ya que es un derecho de todos. Así que, ese pedido lamentablemente no va a poder ser porque en algún momento vamos a tener que volver (a Malargüe)", indicó.

Respecto a las medidas que tomarán por las palabras del padre "Pato" Gómez, la funcionario precisó que en el transcurso de la semana se determinará si solicitarán o no hablar con el Arzobispado de Mendoza para ponerle fin a estas situaciones.