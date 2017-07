Michetti admitió demoras en la recuperación económica

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, se refirió a la situación del país. Dijo que Cristina Fernández no ganará las elecciones.

La vicepresidenta Gabriela Michetti habla se refirió a la realidad que atraviesa gran parte de la sociedad. "Nosotros también pensábamos que la recuperación económica iba a ser más rápida", admitió.

“Nosotros no elegimos la polarización. Hay un sector político, que responde a la ex presidenta, que es muy crítico del Gobierno. Ellos nos eligen. Pero se trata de una minoría. No representan más que al 25% de la población, pero es importante y son muy potentes en sus manifestaciones contra el Gobierno”, manifestó en una entrevista.

Además se mostró confiada en un triunfo para las elecciones, aunque reconoció que todavía no todos los sectores ven cambios en la economía. “La crisis económica no comienza con nuestro Gobierno, ya estaba. Se perdía empleo y se morían las empresas. El país no estaba bien”, señaló.

En torno a las elecciones señaló que la ex presidenta Cristina Fernández, no va a ganar, y además dijo que una “derrota” no puede poner en riesgo el proyecto de país.

La gente sabe que salir de un proceso de mentira es difícil. Acá dijeron que había menos pobres que en Alemania, no hay que olvidarse. Al final de esta gestión vamos a tener un inflación de un dígito, la economía habrá acumulado todos estos años de crecimiento y después de ganar las elecciones se van a proyector mejor las inversiones, concluyó.

