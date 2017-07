Comidas y actividad física

¿Adelgazar sin cenar?

El problema: hay muchas personas que cuando se ponen a régimen para perder peso simplemente eliminan las cenas de la dieta y al cabo de un mes han perdido 4 ó 5 kg, pero:

¿Es realmente efectivo este método? La verdad es que no, al no ser que no quieras volver a cenar más en tu vida. La mayoría de los “hoy no ceno” siempre tienen el problema de que vuelven a recuperar el peso cuando retornan a su vida normal con cenas.

Incluso una simple cena con los amigos ha dejado instalado un kilo en la balanza a la mañana siguiente, por lo que vuelve la lucha y a dejar de cenar una semana. Este método no merece la pena, el metabolismo se acostumbra a no cenar y se va a la cama tan contento, pero se acabó la vida social, ya no hay manera de disfrutar de una cenita sin que nos pase factura.

La solución: si tu conciencia dietética no te permite cenar con 2 platos y postre, nada mejor que cenar ensaladas variadas y una fruta o yogur de postre. En las ensaladas debés combinar entre 5 y 7 ingredientes (lechugas, verduras, hortalizas, pescados, quesos, frutos secos, frutas y aceite de oliva) para que sean platos completos y saciantes, pero bajos en calorías. De postre elegí frutas de temporada o un lácteo descremado para que no te aporten grasas.

Las cenas copiosas

El problema: muchos deportistas aprovechan la hora de la comida para entrenar en el trabajo y se comen un sándwich o una ensalada rápida, el problema surge al llegar a casa con el estómago más que vacío a las 9 de la noche, es muy difícil no atiborrarse.

La solución: hay que evitar hacer de la cena la comida principal del día. Para conseguirlo hay que hacer 5 comidas al día como mínimo. Las 3 principales serán el desayuno, merienda y cena, intercalando almuerzos y meriendas ligeras con frutas, yogures o un puñado de frutos secos. Si respetás estas 5 comidas, especialmente la merienda, tu metabolismo no pasará hambre y no llegarás a la hora de la cena muerto de hambre. Para equilibrar tu menú, intentá que la cena sea ligera

La cena perfecta

El problema: es diferente para cada ocasión, debe estar adaptada a tu entrenamiento, especialmente si es la de la noche antes de una competición.

La solución: adaptá la cena a cada situación, planificá tus cenas igual que tus entrenamientos. Vas a competir al día siguiente, la pasta o el arroz cargan los depósitos musculares con glucógeno. Si toca series a primera hora, una cena ligera pero contundente con sopa puede ser tu solución. Si vas a hacer resistencia, más vale que cenés dos platos con postre.