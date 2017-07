Macri: "No es una elección contra alguien sino contra nosotros mismos"

En una entrevista con medios argentinos en Hamburgo, el presidente Mauricio Macri sostuvo que en los comicios legislativos de este año "es muy importante que los argentinos ratifiquen que éste es el rumbo que queremos", y agregó que "no es una elección contra alguien" sino "con nosotros mismos".



El Presidente remarcó también que "no queremos volver a un Indec que nos diga que somos los mejores del mundo y es mentira. Eso es lo que estamos discutiendo, no mi gobierno. No soy ni yo ni mi gobierno. Es qué es lo que queremos los argentinos", enfatizó.



En ese momento se manifestó "muy optimista" con respecto a un resultado favorable para Cambiemos en octubre.



Macri dijo que en las próximas legislativas se vota "si estamos convencidos de lo que estamos haciendo", que para el primer mandatario es "vivir con la verdad", "ser parte del mundo" y "tener un Estado que trabaje para la gente".