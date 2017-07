Video: Morena Rial se lanzó como cantante

Morena Rial debutó como cantante junto a su novio, Martín Casar, durante el lanzamiento de la temporada de invierno del legendario Circo Rodas, en Avellaneda. Su padre, Jorge Rial, la acompañó y no pudo contener la emoción.

Los Rial vivieron una noche mágica este viernes. Morena se lanzó como cantante, dedicándole un tema a su papá, Jorge Rial.

“Gracias, de verdad. Esto es una sorpresa para mí, se que le gusta cantar pero nunca pensé que iba a animarse. Estoy muy emocionado. ¡Te amo, hija! ¡Cantás muy lindo!, tenés que empezar a laburar de esto.”, le dijo al finalizar la canción dedicada para él.

Luego, el conductor de Intrusos se explayó en la red.

“Hoy mi hija @moreerial me dio una sorpresa enorme. Se subió al escenario del @circorodas y me dedicó una canción. Pero no fue sólo eso. Fue un paso más en su lucha. En su crecimiento personal. Me sentí orgulloso de ella. De ser cada día un poco más. Un poco mejor persona. Se lo que le costó. Pero también lo que disfrutó”, afirmó el periodista.

Y siguió: “No sé si este será su futuro. Pero sé que está en la tarea de la búsqueda de su vocación. Y eso me infla el pecho. Estos logros me hacen ver que valió la pena la lucha. Nuestra lucha. Hoy fue uno de los días felices. Me tocaron las mejores hijas del mundo“, concluyó orgulloso.

Luego, la flamante cantante agradeció a su papá, a su novio y a todos los que la acompañan.

“Lo mejor del tiempo, es el cambio. Anoche mi debut, muy contenta…”, dijo.