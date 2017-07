"Después de la pesadilla, estoy para hacer mi mejor pelea"

Casi a punto de despegar y con sus valijas, y las de todo su equipo, listas, Jonathan Barros no para de entrenarse. Sabe que por delante tiene una pelea que no es una más.

Aunque él no se cansa de negarlo, lo que vivió en enero fue una pesadilla y quiere revancha, quiere sacarse la espina, quiere demostrar que le jugaron una mala pasada y que necesita subirse urgente al ring y boxear.

El próximo sábado “Yoni” peleará en Londres ante Lee Selby. Sí, el mismo galés al que iba a enfrentar en Las Vegas en enero. El mismo combate que se suspendió un día antes porque la Comisión Atlética de Nevada manifestó que el mendocino no pasó en aquel momento los análisis médicos por un supuesto cuadro de Hepatitis C.

Antes de partir el sábado por la noche rumbo a Inglaterra junto a su equipo (el entrenador Pablo Chacón, su preparador físico Pablo Stahringer y su manager Osvaldo Rivero), Barros habló con El Sol en la previa de la pelea por el título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo, que será el próximo sábado, y demostró que está mejor que nunca, que lo sobra confianza, que no piensa en otra cosa que en conseguir la corona.

“Dejamos enterrado todo lo que pasó, dimos vuelta la página y ahora estoy lleno de ilusiones y de confianza para seguir soñando. Hoy voy en busca del título mundial y lo único que tengo en la cabeza es ser campeón del mundo nuevamente”, afirma casi convencido de que Selby será un trámite.

Y sentencia, dejando en claro que no se olvida de lo que pasó: “Por todo lo que he vivido, que fue una película de terror para mi vida, algo tan duro que no pasó nunca, esta puede convertirse en la pelea más importante de mi carrera”.

Pasaron poco menos de 6 meses de aquel viaje a Estados Unidos. Que fue eso, solo un viaje, sin pelea de por medio, un ida y vuelta de miles de kilómetros con un sabor amargo que prácticamente lo obligó a iniciar un juicio contra aquellos que él cree que lo perjudicaron. Pero ahora es momento de pensar solo en Selby. “Hemos parado un poco con el tema del juicio por el tema de la pelea, para que pueda desarrollarse todo normalmente. Si no iban a poner más trabas de las que ya me habían puesto. Está todo en manos de mi abogado de todas maneras, yo estoy metido de lleno en la pelea”, aseguró.

Tal es así, que a falta de una semana, ya está listo, no falta ni un detalle. Si ya mismo lo invitan a subirse al ring, puede hacerlo: “Estoy muy cerquita de la categoría, bien con el peso, bien en lo anímico. Me siento mejor que nunca y, como ya dije varias veces, estoy para hacer mi mejor pelea”.

Selby tendrá que hacer muchos méritos si no quiere que el mendocino le arrebate la corona. El galés peleará con el peso de saber que su rival viene con mucho más hambre que el que tuvo en la previa de la pelea que iba a realizarse en Las Vegas. “Él ya está diciendo cosa y haciendo el circo que está acostumbrado a hacer, pero estoy preparado para lo que sea. Tengo experiencia para pasar por todo eso”, afirmó Yoni.

Y agregó: “Yo voy preparado para hacer una guerra. Si tengo que salir a buscarlo desde el principio hasta el final, lo voy a hacer. Si me da la posibilidad de poder boxear, voy a aplicar mi boxeo. Pero como es el estilo de él, que es movedizo, de irse, creo que vamos a salir a atacar”.

El escenario de la pelea será el Wembley Arena de Londres. El galés se sentirá como en casa. Puede ser un punto a favor del local, pero a Barros eso no le pesa: “Es su casa, hizo su carrera ahí, en ese estadio, pero no influye para nada, estoy acostumbrado a pelear de visitante. De hecho me pasó en Japón el año pasado. La verdad que en Estados Unidos hubiese sido clave, un país neutro, pero las cosas por algo pasan y estoy preparado para lo que venga”.

Y cerró, respecto a los recaudos que tomó junto a su equipo para que no se repita lo de Estados Unidos: “Hicimos todos los análisis habidos y por haber, me volví a someter a las agujas, hicimos todo para ir tranquilos. Además fue en una clínica internacional para poder sacarlos del país. Y si tengo que hacerlos nuevamente cuando llegue a Inglaterra, lo voy a hacer”.

“Vamos a volver a tener un campeón del mundo”

La preparación de Jonathan Barros de cara a esta pelea ante Lee Selby tuvo un condimento especial. Su mano derecha fue Juan Carlos Reveco, el Cotón, uno que sabe de hazañas, uno que conoce esto de ser campeón del mundo.

El malargüino no podrá viajar junto a Yoni pero seguramente desde Mendoza, a miles de kilómetros de Londres, estará haciendo fuerza por su amigo.

“Lo veo muy bien, viene entrenando hacer varios meses. Es una persona muy fuerte psicológicamente, un pibe que le encanta entrenar y un talentoso. El rival es un boxeador muy complicado pero cuando los rivales son más importantes, él se agranda más. Yo sé que Dios lo va a ayudar y el sábado vamos a volver a tener un campeón del mundo en Mendoza”, afirmó el Cotón.