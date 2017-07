Liceo venció a Teqüe en el partido de vuelta

En General Ortega y por la segunda ronda del Cuyano 2017, Liceo superó a Teqüe por 23 a 15. Los Azules no pudieron tomarse revancha del partido de ida que también lo ganó Liceo.

El inicio del partido fue algo impreciso, ningún equipo pudo plasmar su plan de juego debido a errores propios y a la presión que cada uno le propuso a su rival.

Los primeros puntos en la gélida tarde maipucina, llegaron a través de un penal de Augusto Kretschmar para el dueño de casa, iban 10 minutos y no iba a suceder mucho más hasta el final de esta parte.

Repartidos en las formaciones fijas, cada uno aplicó lo que mejor utiliza, los Azules fuertes en el scrum y los Clavos prolijos en el line out, ambos aprovechó su mejor plataforma para atacar y generar peligro pero sin lastimar.



Hubo que esperar hasta los 39 minutos para ver más emociones, fue así que Liceo marcó dos tries consecutivos en menos de 2 minutos, primero Javier Linares y luego Tomás Videla para cerrar el primer tiempo 14 a 3 a favor del tricolor.

El segundo tiempo arrancó con mayor intensidad pero las infracciones y la fricción fueron una constante, varias amarillas tornaron el encuentro muy cortado.



Teqüe tomó la iniciativa y cuando se decidió a jugar con los gordos marcó diferencia, así llegó el try de Facundo Trivella, buen maul hasta adentro del segunda línea que apoyó un rato antes de irse amonestado.



Liceo cuando pasó la mitad de cancha y tuvo penales a favor, no dudó en sumar con el certero pie de Videla, logrando así despegarse en el marcador 23 a 10 restando cinco por jugar, hubo más concentración para los de calle Bodeo que manejaron el partido siempre con más experiencia que su rival.



Esos cinco minutos finales fueron eternos, en realidad se transformaron en casi 15 por indisciplinas, lesiones y quejas de todo el mundo, Teqüe fue varias veces para delante, se tranquilizó y tuvo todo para darlo vuelta pero no pudo hacerlo y se conformó con un try de Rodrigo Rupert para el 23 a 15 final.

La semana próxima, Liceo recibe a Banco y Teqüe visita a CPBM.