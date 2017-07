Un robo a una mochilera que se transformó en ejemplo de solidaridad

En los tres años que lleva como mochilera, Melanie Paredes debió enfrentar esta semana en Mendoza una de las situaciones que más temor genera a los que sueñan con viajar: que algún delincuente te deje sin nada. En el caso de ella, fueron cuatro hombres quienes se llevaron su mochila, pero la abundante solidaridad que luego le dejaron completos extraños a raíz de ese hecho sobrepasó cualquier mal trago que pudiese haberle quedado de la provincia.

La joven -oriunda de Buenos Aires- se encuentra completando un viaje desde Ushuaia hasta Colombia; todo a dedo, no por falta de plata sino por las experiencias que se viven de esta forma -como dijo la escritora Anaïs Nin, "viajamos, algunos de nosotros para siempre, para buscar otros estados, otras vidas, otras almas"-. Así fue como llegó el martes, en compañía de un amigo colombiano, hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli, en Las Heras, donde las cosas no resultaron como esperaban.

Después de un total de cinco horas haciendo dedo, paró delante de ellos un auto con cuatro personas dentro. "Era sospechoso, no había lugar adentro, pero insistieron. Cuando vimos que tenían la patente tapada con una bolsa, desistimos totalmente", relató Melanie. Mientras se preguntaban entre ellos si quizás habían sido prejuiciosos o malagradecidos, los hombres regresaron en motos, dos en cada una. Luego de que los amenazaran y se produjera un forcejeo, los delincuentes huyeron con la mochila de la viajera.

"Era mi casa, me quedé con lo puesto. Al menos el DNI y el celular los traía encima", recordó. Luego de presentar la denuncia, le llegó la primera mano: un hombre de Luján de Cuyo aceptó alojarlos sin compromiso en su casa a través de Couchsurfing, una plataforma para ofrecer un techo a quienes están de paso por alguna ciudad. Fue al día siguiente cuando el enojo la llevó a relatar lo que le sucedió en un grupo de mochileros.

"Lo subí como anécdota, pero entonces me empezaron a llover ofertas de ayuda: más de cien mensajes, quinientos comentarios. En mi cabeza se mezcló todo lo que estaba sucediendo y lloré", relató Melanie.

Entre las respuestas de su publicación hubo gente dispuesta a enviarle una carpa desde Perú, regalarle mochilas e incluso le solicitaron su cuenta bancaria para quienes pudieran hacer depósitos. Todo sin que ella lo pidiera, sólo por el hecho de entender la situación de la mochilera. "La gente se portó de manera increíble, sentí vergüenza", confesó.

Un desconocido le mandó una bolsa de dormir, mientras que una mendocina fue hasta donde se encontraba en Luján para darle ropa. Después, otra chica -a quien le ocurrió algo similar en Perú- le entregó abrigo. Aunque no tiene mochila aún para reemplazar a la que perdió, se sintió lista para seguir de viaje.

"Si tengo que hablar de Mendoza, el robo es lo de menos, no me llevo para nada una mala impresión de la provincia. Esto podía pasarme en un supermercado también, no importa el lugar", analizó.

En base a su experiencia, Melanie dio un valioso consejo para quienes deban enfrentar una situación similar: "Que la mala experiencia no rompa tus sueños; hay que estar alertas, sí, pero tampoco vale quedarse temerosos porque así no se disfruta el recorrido".